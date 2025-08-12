Tristan Vukcevic, le petit protégé d’Alexis Ajinça

Il y a un an, on apprenait qu'Alexis Ajinça intégrait le staff des Wizards, et donc de Brian Keefe, trois ans après sa retraite et un an après être devenu assistant-coach en G-League. Depuis, il a passé du temps avec les intérieurs de la franchise, comme Alex Sarr bien sûr, mais également Richaun Holmes, Jonas Valanciunas ou encore Marvin Bagley III.

Sans oublier Tristan Vukcevic, peut-être l'un des moins connus de tous, mais toujours présent dans la capitale après avoir été re-signé via un « two-way contract » durant l'été. Sortant d'une campagne à 9.4 points, 3.7 rebonds et 1.1 passe de moyenne, sa première saison pleine en NBA.

Par conséquent, Alexis Ajinça profite de cette intersaison pour superviser le jeune intérieur de Washington directement en Serbie, où il prépare actuellement l'EuroBasket. Après avoir été, un temps, annoncé avec la Grèce en sélection.

« Je suis là pour le voir jouer, donc nous avons discuté et je lui ai conseillé d'en profiter » a indiqué le Français, accessoirement champion d'Europe en 2013. « Jouer en sélection, c'est toujours spécial. J'ai toujours adoré jouer pour la France, donc il doit se faire plaisir, profiter du jeu et faire tout ce qui est en son pouvoir pour réussir. Parfois, il ne marquera pas de points, mais il influera sur le match autrement, avec ses rebonds, ses contres ou sa défense. Il doit le faire de différentes manières. »

À Washington, on croit vraiment en lui

Jusqu'à présent, au sein de cette équipe de la Serbie qu'il pense « difficile à battre », Alexis Ajinça apprécie tout ce que lui montre Tristan Vukcevic. Même si celui-ci n'est pas encore sûr de disputer l'Euro, puisqu'il n'est que pré-sélectionné pour l'instant.

« C'est super, en attaque comme en défense » a-t-il en tout cas jugé. « C'est bien de le voir prendre du plaisir avec la Serbie. Je l'ai observé lors du dernier match et il a joué 6 minutes. J'espérais qu'il jouerait plus, mais c'est la décision du sélectionneur et, quand il était sur le terrain, il a bien joué. »

De quoi séduire les Wizards dans leur globalité, eux qui semblent aussi apprécier les progrès de Tristan Vukcevic et, surtout, son potentiel.

« Je suis très satisfait. Il est encore tôt, mais on espère en voir encore plus la saison prochaine. Jusqu'ici, il a été très bon chez nous, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est toujours bien de voir des jeunes joueurs qui jouent dur et travaillent dur. Son potentiel est énorme et il doit juste se développer » a analysé, pour conclure, Alexis Ajinça.

Tristan Vukcevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 10 15 43.3 27.8 77.3 0.6 3.0 3.6 1.3 2.8 0.5 1.0 0.7 8.5 2024-25 WAS 35 15 49.6 37.3 77.6 0.7 3.0 3.7 1.1 1.6 0.3 1.2 0.7 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.