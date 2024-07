Alexis Ajinça rejoint le staff des Wizards

Alexis Ajinça franchit un cap de plus dans sa reconversion comme entraîneur. Membre du staff des Capital City Go-Go, l’équipe de G-League des Wizards, l’ancien pivot a été nommé mercredi dans le staff de Brian Keefe. Alexis Ajinça retrouve donc la NBA, possiblement la même année que son cousin Melvin, drafté par les Mavericks.

Ancien joueur des Charlotte Bobcats, des Mavericks, des Raptors, avant un intermède en France et un retour plus convaincant outre-Atlantique avec les Pelicans, Alexis Ajinça avait officiellement mis fin à sa carrière en 2021. L’international français s’était tourné vers le coaching, avec une première expérience la saison passée.

« Je voulais soit être agent, soit commentateur, soit coach« , expliquait-t-il au podcast Step Back de L’Equipe. « J’ai fait les différentes formations pendant le Covid. Puis, j’ai appelé mon ancien agent, je lui ai dit que ça m’intéressait de devenir agent de joueur. En parlant à l’équipe, un des agents m’a entendu et m’a envoyé un message. Il m’a dit : ‘Je connais quelqu’un qui a eu un coaching job à Capital City Go-Go, ça t’intéresserait de postuler ?’. J’ai fait le processus d’interviews pour être coach. Apparemment j’ai excellé. Ils aimaient ma philosophie de pensée. »

Objectif ? Être le « premier Français coach en NBA »

Alexis Ajinça a visiblement bien réussi aussi sur le banc, puisqu’il a été nommé dans le staff de Brian Keefe, conservé sur le banc de Washington. Il aura notamment la possibilité de contribuer au développement de son compatriote Alexandre Sarr, deuxième choix de la dernière Draft. De quoi donner un fort accent français à une franchise où Bilal Coulibaly aura un rôle majeur dès la saison prochaine.

Le Stéphanois pensait encore en avril dernier rester au Go-Go, « même si les Wizards adorent mon travail » avait-il assuré à L’Equipe, non sans afficher son ambition. « Mon objectif est d’être un coach NBA, d’être le premier Français. Ça peut être très intéressant. En tout cas, ça va être beaucoup de travail. »

Les Wizards ont également annoncé que David Vanterpool était reconduit comme premier assistant de Brian Keefe, le seul retour au sein du staff après une saison compliquée à D.C. (15 victoires pour 67 défaites). Outre Alexis Ajinça, la franchise de Washington a complété son staff avec Adam Caporn, ancien assistant à Brooklyn, J.J. Outlaw, ancien assistant de J.B. Bickerstaff à Cleveland et ancien joueur NFL, Brian Randle, passé sur le banc des Wolves, des Suns et des Pistons et T.J. Sorrentine, qui complètent l’équipe composée autour de Brian Keefe.