Melvin Ajinça continue de séduire à Dallas

Il y a deux semaines, les Mavericks sélectionnaient Melvin Ajinça en 51e position de la Draft 2024 et ils se montraient même très élogieux après coup. Sans pour autant confirmer qu’il jouerait pour eux dès la saison prochaine, l’option du retour en Europe n’étant pas encore écartée.

En attendant d’en savoir plus dans les prochains jours, le Français va d’abord participer à la Summer League de Las Vegas (12–22 juillet) et, du côté de Dallas, on se dit toujours très emballé par le cousin d’Alexis Ajinça, qui impressionne à l’entraînement.

« Il est plus grand que moi, il peut mieux porter la balle et prendre des décisions, donc je le vois bien jouer un peu comme point-forward » détaille par exemple Jared Dudley, qui coachera encore les Mavs cet été. « C’est un gaucher de 2m03 qui peut prendre des décisions. Je ne vais pas dire que c’est unique, mais c’est une compétence de haut niveau à avoir en NBA. »

Un tremplin vers la NBA ?

Puis le toujours assistant de Jason Kidd de poursuivre, à propos de Melvin Ajinça : « Il est fluide en attaque. Nous avons eu un exercice entre les arrières et les intérieurs, et il a conclu ses actions au-dessus de tout le monde. Il a ça en lui et nous verrons désormais si ça se traduira à l’arrivée. »

Si l’ailier français de tout juste 20 ans veut se faire une place en NBA dès la saison prochaine, plutôt que retourner se développer en Europe, il a tout intérêt à taper dans l’oeil de ses dirigeants dans le Nevada, puisque l’on prévoit déjà de le scruter de près.

« La question, c’est de savoir à quelle vitesse tu apprends, à quel point tu es dur et quelle est ton éthique de travail. C’est quelque chose que nous ignorons et que nous allons découvrir » explique ainsi Jared Dudley.