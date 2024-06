Les Mavericks espèrent garder leurs assistants

Si l’effectif des Mavericks devrait peu évoluer, en revanche, il pourrait y avoir du changement dans le staff de Jason Kidd. Prolongé, l’ancien meneur All-Star sait que deux de ses assistants pourraient faire leurs valises. Il s’agit de Sean Sweeney et de Jared Dudley.

Le premier, qui accompagne Jason Kidd depuis son passage aux Nets, fait partie des techniciens qui vont rencontrer les Pistons. Agé de 39 ans, c’est un formateur dans l’âme et un spécialiste de la défense. Comme Detroit cherche un « jeune entraîneur« , il fait partie des pistes très sérieuses pour remplacer Monty Williams.

Le second a parfaitement réussi sa reconversion, et c’est désormais un assistant réputé. Depuis la fin de la saison régulière, son nom circule parmi les franchises qui ont changé d’entraîneur, et il pourrait rejoindre, ou plutôt retrouver les Lakers, pour assister JJ Redick. Champion NBA en 2020 aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, Jared Dudley a joué une saison avec JJ Redick. C’était il y a 10 ans du côté des Clippers.

Interrogé sur ces possibles départs, Nico Harrison comprend parfaitement la situation, et le président des Mavericks assure qu’il les soutiendra.

« Nous les apprécions tous les deux, et ils ont joué un rôle important pour nous amener là où nous sommes » rappelle le GM. « Notre objectif est de développer les joueurs et le staff. Si des opportunités se présentent, nous les soutiendrons. Mais ils savent à quel point nous voulons qu’ils reviennent. On ne peut pas empêcher les joueurs ou le personnel d’évoluer. Nous allons donc les soutenir, mais nous voulons qu’ils reviennent et nous espérons qu’ils reviendront. »