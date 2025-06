Masai Ujiri et les Raptors, c’est fini

Arrivé à la tête des Raptors en 2013, après avoir été GM des Nuggets pendant trois ans, Masai Ujiri est l’architecte de l’équipe qui a remporté le titre en 2019, avec le pari gagnant autour de Kawhi Leonard.

Mais le Nigérian va quitter la franchise, alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat, annonce ESPN.

Une décision qui peut surprendre alors qu’à 54 ans, Masai Ujiri est l’un des dirigeants les plus respectés et convoités de la NBA. Mais une décision qui n’est pas réellement une surprise par rapport aux dynamiques internes du club. Le président des Raptors était ainsi soutenu par Larry Tanenbaum, le fondateur de Maple Leaf Sports & Entertainment à l’origine de la création du club, mais qui ne détient plus que 25% du conglomérat.

Rogers et Bell

Il a également longtemps été soutenu par le groupe Bell, qui détenait jusqu’à l’an passé 37.5% de « MLSE », et avait donc les coudées franches dans cette équilibre, malgré le fait que Rogers, l’autre opérateur télécom qui détenait 37.5% de Maple Leaf Sports & Entertainment, ne l’appréciait visiblement pas beaucoup…

Rogers Communications avait ainsi voté contre la prolongation précédente de Masai Ujiri. Dès lors, quand le groupe a racheté les parts de Bell pour prendre le contrôle de 75% des Raptors, le sort du président semblait incertain.

Ce que son départ confirme, même s’il ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver un poste, en NBA ou ailleurs. Et ce même si les dernières années furent bien moins brillantes que les premières, avec pas mal de mauvais choix internes et des critiques sur la façon dont l’ego de Masai Ujiri compliquait souvent les négociations avec les Raptors.

Le General Manager de la franchise, Bobby Webster, est de son côté conservé par les Raptors.