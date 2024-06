À Dallas, prolonger Derrick Jones Jr est la priorité

« 10 à 15% ». C’est le niveau de progression que Nico Harrison exige de ses joueurs pour la saison prochaine, et ainsi franchir ce dernier cap qui les sépare du titre. Et il inclut Luka Doncic, même s’il est conscient que ce sera difficile d’en demander plus au Slovène.

« Nous n’en serions pas là sans Luka », a rappelé le GM vendredi. « Je pense qu’il est important de le souligner, et nous ne serons pas non plus en mesure d’atteindre nos objectifs sans un Luka à son meilleur niveau. On parle d’un gars qui, après le Game 3, a eu le monde entier qui lui est tombé dessus, et qui a été capable de faire ce qu’il a fait dans le Game 4, et je pense que cela montre simplement son caractère. Il est prêt à se battre dans l’adversité et je pense qu’il va continuer à s’améliorer. Il a 25 ans. Le fait de passer par les Finales, de voir ce qu’il doit faire pour être à son meilleur niveau en Finales après une fin d’année éprouvante et trois séries difficiles, vous verrez le meilleur de Luka la saison prochaine. »

Dégraisser pour offrir un meilleur salaire

Aux côtés de Luka Doncic, la direction souhaite conserver 7 à 8 joueurs actuels, de Kyrie Irving à Daniel Gafford, en passant par Dereck Lively II et PJ Washington. Sous contrat, Tim Hardaway Jr a son billet de sortie, mais ce sera compliqué de l’échanger. Quant à Derrick Jones Jr, le prolonger est la priorité de l’été, mais les Mavericks n’ont pas grand chose à lui offrir puisqu’ils sont au-dessus de la « luxury tax ». Au mieux, en l’état, ils peuvent lui offrir la mid-level exception, fixée à 5.2 millions de dollars.

« Je ne sais pas comment nous allons faire, mais c’est une priorité », confirme Nico Harrison, à propos de Derrick Jones Jr. « C’est la priorité n°1 – 1A et 1B. Il colle à notre équipe. Il aime être ici et nous devons évidemment trouver les moyens pour qu’il reste. Mais c’est une priorité et nous ferons ce qu’il faut pour y parvenir. »

L’un des objectifs est de dégraisser pour ainsi sortir du rouge, et ainsi avoir à disposition une mid-level exception de 12.9 millions de dollars.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 13 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 5.2 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».

Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 124 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax »