À Dallas, Cooper Flagg veut avant tout être « une éponge »

Un mois et demi de faux suspense, cinq minutes d’attente supplémentaires, et enfin, “le gamin de Duke” est devenu un Maverick. Dallas a bien sélectionné sans la moindre surprise Cooper Flagg comme premier choix de cette Draft, non sans avoir fait durer un peu l’horloge. “Wow, cela prend tellement de temps” a-t-on pu entendre l’ailier sur ESPN. Cooper Flagg va désormais faire ses débuts dans une position rare pour un rookie : évoluer dans une équipe déjà potentiellement compétitive. Un contexte dont il compte bien profiter au maximum.

“C’est incroyable” a-t-il estimé devant les médias. “Je me sens chanceux d’avoir cette opportunité. Peu de numéros 1 de la Draft ont cette opportunité d’arriver dans une équipe aux côtés de joueurs comme Anthony Davis, Kyrie Irving, Klay Thompson, des joueurs d’un niveau si élevé… Je me sens vraiment privilégié. Je veux être une éponge. Je veux apprendre autant que je le peux. Je pense qu’AD est un modèle incroyable par sa façon de jouer des deux côtés du parquet et d’avoir un impact sur la victoire. Donc cela va être incroyable pour moi d’apprendre et de comprendre les choses.”

Flagg veut pouvoir “tout faire”

Le futur numéro 32 des Mavs a répété inlassablement l’importance à ses yeux de pouvoir contribuer aussi bien en attaque qu’en défense. Cooper Flagg en a fait la démonstration toute la saison à Duke, dominant toutes les grandes catégories statistiques des Blue Devils et confirmant son statut de talent rare, que Dallas espère “générationnel”.

“Je veux faire de mon mieux” tempère-t-il. “Il y aura probablement de grandes attentes. Mais je veux juste essayer d’avoir un impact sur le jeu autant que je peux, quel que soit le rôle que l’on me donne.”

“Coach Kidd va me laisser un peu le ballon je pense” a-t-il ajouté à ESPN. “Ce que je préfère, c’est de tout faire, avoir la capacité de tout faire : faire des contres, venir aider mes coéquipiers en défense, apporter en attaque… Jouer des deux côtés du terrain et avoir un impact pour gagner à un haut niveau.”

“Le coach est aussi impatient que je le suis“, avait indiqué Cooper Flagg en conférence de presse. “Je crois qu’il une vision plutôt claire pour moi, comment je peux me développer, être un joueur ‘two-way’ à un haut niveau. Et je pense que je peux être très efficace.”

“Un rêve qui devient réalité”

Avant cela, Cooper Flagg va pouvoir prendre un peu le temps de redescendre sur terre, lui dont l’attitude et la personnalité calme ont été louées toute la saison à Duke malgré son nouveau statut de star attendue.

“Je crois que je ne réalise pas encore” a-t-il assuré à la descente du podium. “J’essaie de me rejouer les moments dans ma tête, me lever, entendre mon nom. C’est allé si vite. C’est comme dans le brouillard.” Et ces dernières semaines n’ont visiblement pas aidées à anticiper l’émotion du moment, malgré un dénouement qui ne faisait pas l’ombre d’un doute au Barclays Center.

“J’ai essayé d’apprécier ce processus du mieux que j’ai pu. Évidemment, j’étais nerveux, anxieux. Je voulais qu’on arrive à cette Draft. Je me suis entraîné tout le temps. J’avais hâte de finir tout ce processus. Mais dans le même temps, c’est un rêve qui devient réalité de vivre tout cela, d’être ici, de pouvoir en profiter.”

Devenir le deuxième “first pick” champion dès sa première saison

Dans son emploi du temps, Cooper Flagg avait pu avoir un premier aperçu de son avenir, le temps d’un entraînement avec les Mavericks et d’un dîner avec certains membres de l’équipe. “Max Christie, Dwight Powell, Naji Marshall, P.J. Washington… C’était un super repas pour emmagasiner des informations. C’était plutôt détendu, mais une bonne expérience.”

Place désormais à la Summer League, puis à des débuts qui seront scrutés de très près. Avant, dans un nouveau rêve fou, de devenir le deuxième numéro 1 de draft vainqueur du titre dès sa première saison après Magic Johnson.

“Evidemment, je l’imagine” a-t-il clamé en conférence de presse lorsqu’on lui a posé la question. “Ma mentalité a toujours été d’être un gagnant, donc je vais essayer de gagner autant que je le peux partout où je passe. J’ai hâte de connaître le succès et de gagner de nombreux matchs, c’est certain.”