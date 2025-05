Après Nico Harrison, c’est au tour de Jason Kidd d’évoquer la « lottery » et cet énorme coup réalisé par les Mavericks qui auront l’immense privilège de choisir en premier. Le coach de Dallas avait décidé de ne pas suivre l’événement, et il a été prévenu par SMS.

« Je pensais qu’il manquait un chiffre. Je m’attendais à ce qu’on reste autour de la 11e place, voire qu’on recule, vu notre saison » a-t-il expliqué au micro du Dan Patrick Show. « Mais c’est incroyable de choisir en premier ».

Evidemment, Kidd ne veut pas en dire trop sur le futur choix de ses dirigeants, de peur de prendre une amende, et il a juste parler du « gamin de Duke » pour évoquer Cooper Flagg.

« Il n’aura 19 ans qu’en décembre, donc il faut bien comprendre qu’il est jeune, mais il est très talentueux et capable de jouer des deux côtés du terrain », souligne Jason Kidd. « Le fait d’avoir des joueurs plus âgés — et je dis ça avec respect, car ce ne sont pas des dinosaures — mais quand on regarde des gars comme Ky (Kyrie Irving), AD (Anthony Davis), tous autour de la trentaine, Klay (Thompson)… Tout cela pourra clairement l’aider à traverser sa première saison en NBA. »

Autre élément important selon Kidd, le fait de rejoindre une franchise ambitieuse et non une équipe de bas de tableau. « Je pense que c’est une excellente situation pour lui… Quand on pense à d’autres équipes, il aurait dû immédiatement être productif. Ici, la pression liée au fait d’être le numéro un sera beaucoup plus facile à gérer grâce au talent qui l’entoure. »