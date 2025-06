Les Blazers admettent que le choix de Yang Hansen n’est pas « conventionnel »

Il était “la cible” des Blazers, et personne ne l’avait vu venir. Yang Hansen est incontestablement la surprise de ce premier tour, et quelle surprise, dès la 16e place de la Draft 2025.

Le Chinois était bien présent au Barclays Center, mais pas dans la “Green Room”. Le nouveau joueur de Portland a dû descendre des tribunes, alors que d’autres joueurs invités par la NBA pour être aux premières loges patientaient encore leur tour. Yang Hansen n’était ainsi pas attendu aussi haut, loin de là, plutôt en milieu de deuxième tour, éventuellement autour du 35e rang. Mais la tentation était trop grande pour la franchise de l’Oregon, qui a eu un vrai coup de cœur pour l’ancien joueur de Qingdao.

All-Star dans son championnat national pour ses deux premières saisons professionnels, Yang Hansen (2m16, 115kgs) tournait à 16,6 points, 10,5 rebonds, 2 passes et 2,6 contres. Des chiffres honorables, mais pas de quoi en faire le nouveau Yao Ming, ni même Yi Jianlian, sixième choix de la Draft 2006. Et le GM des Blazers, Joe Cronin, a été contraint d’assumer en préambule de sa conférence de presse mercredi que ce choix n’était “pas conventionnel“.

Les Blazers craignaient de se le faire voler

Portland a craqué pour Yang Hansen et a dû bricoler pour s’assurer de ne pas se faire couper l’herbe sous le pied. Titulaires du 11e choix, les Blazers l’ont envoyé en début de Draft aux Grizzlies, qui ont sélectionné Cedric Coward, l’ailier complet de Washington State. Leur 16e choix fraîchement récupéré leur laissait encore de belles perspectives avec les meneurs Kasparas Jakucionis et Walter Clayton Jr, ou les Français Joan Beringer ou Nolan Traoré. Mais aucune ne surpassait à leurs yeux celle menant au joueur qui fête ses 20 ans ce jeudi.

“Cette fois, nous avons fait le tour avec ce choix, et nous n’avons pas trouvé quelque chose que nous aimions plus que l’opportunité de faire ce que nous avons fait ce soir” a assuré Joe Cronin. “La question, c’est toujours de savoir jusqu’où on peut reculer et avoir une chance réaliste de l’avoir. Et à quel point il est viable de redescendre à ce niveau. Nous n’étions pas à l’aise à descendre sous le 16e choix. Pour nous, c’était trop important de l’avoir. Nous avons choisi de faire ce que certains appellent un ‘reach’. Nous avons décidé de faire ce coup et d’anticiper, techniquement, pour un joueur que nous estimions vraiment. Cela montre ce que l’on pense de lui.”

Les Blazers étaient ainsi sur le dossier Yang Hansen depuis deux ans, après l’avoir observé lors d’une compétition U18. Depuis, Portland avait envoyé Mike Schmitz et Sergi Oliva, assistants GM, en Chine pour approfondir leurs impressions. “J’ai aussi fait un ‘pre-workout’ avec eux le mois dernier” a précisé Yang Hansen aux médias après sa sélection. “Tout s’est bien passé et j’ai pu échanger avec certains dirigeants. Mais au final, c’est au-delà de mes rêves les plus fous. Je m’attendais à être retenu à la fin du premier tour. Donc c’est clairement une grosse surprise pour moi d’être appelé au milieu de ce premier tour.”

Le “Jokic chinois”

Avec Yang Hansen, les 12es de la Conférence Ouest cette saison espèrent bien avoir récupéré une future superstar, ni plus, ni moins. Une source des Nuggets a ainsi qualifié le pivot de “Nikola Jokic chinois” au journaliste Jake Fischer de The Stein Line.

“Personne n’est Jokic” a rétorqué Joe Cronin, tout en se montrant élogieux sur sa prise. “La barre est haute. Mais en ce qui concerne sa capacité à passer le ballon, il n’y a pas beaucoup d’intérieurs de sa taille qui peuvent le faire comme lui.”

“Son potentiel est très grand” a décrypté Joe Cronin en longueur. “C’est extrêmement difficile de trouver un jeune joueur de son gabarit avec de telles qualités techniques. Et on a pu voir que les intérieurs très, très techniques qui peuvent faire tout ce que Yang peut faire réussissent typiquement dans cette ligue. Il est évidemment grand avec ses 2m16, il est jeune, et son bagage est de haut niveau. Sa capacité à distribuer. Son QI basket. Ses dispositions au poste bas. Sa capacité à s’écarter. Nous pensons qu’il va devenir un bon tireur aux lancers-francs. Nous pensons qu’il pourra aussi mettre des tirs de loin. Défensivement, c’est un joueur très intelligent qui peut être très polyvalent. Une chose que j’ai noté durant ces playoffs, c’est la façon dont les équipes qui gagnent pensent le jeu, leur intelligence et leur capacité à rendre les autres meilleurs. C’est ce qu’apporte Yang. Son QI basket est très, très élevé.”

Les Blazers réclament de la patience

Dithyrambique, Joe Cronin a toutefois tenu à calmer le jeu sur ce joyau caché qu’auraient déniché les Blazers. “Nous allons beaucoup insister afin de le faire travailler et de lui faire atteindre son sommet” a expliqué le dirigeant de la franchise. “Je vais simplement le demander, donnez-lui un peu de temps. Laissez-le s’installer et regardez-le grandir. Et je pense que tout le monde sera agréablement surpris.”

Reste que pour cela, les Blazers vont devoir trouver une solution urgente à leur embouteillage XXL au poste 5, déjà surpeuplé. Portland avait récupéré Donovan Clingan lors de la dernière Draft, Robert Williams III dans un échange, en plus de Deandre Ayton et de Duop Reath. Yang Hansen aura sans doute besoin d’un peu de temps en G-League pour s’aguerrir, mais il faudra aussi dégraisser pour lui offrir quelques opportunités.

“Nous allons gérer cela avec le temps” répond Joe Cronin, insistant plutôt sur la variété des profils de son effectif. Et sur ce mystérieux Yang Hansen dont ils espèrent tant dans leur reconstruction.