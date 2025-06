Les Clippers avaient besoin de Yanic Niederhauser

Le dernier nom de cette première soirée de Draft, de ce premier tour est donc celui de Yanic Niederhauser. Le pivot suisse de 2m13 a pris la direction des Clippers. Pourquoi la franchise de Los Angeles a-t-elle misé sur l’ancien de Penn State ?

« On aborde toujours la Draft en cherchant le meilleur joueur disponible et, cette fois, ça coïncide avec nos besoins », répond Lawrence Frank, le président des Clippers.« On cherchait depuis quelques années un pivot pour être le remplaçant d’Ivica Zubac, pour le compléter. Parfois, on l’a fait avec des pivots de petite taille, mais ça n’a pas vraiment fonctionné. Yanic Niederhauser a la taille pour lui et c’est une menace sur pick-and-roll. »

La saison passée, en NCAA, le Suisse de 22 ans tournait à 12.9 points, 6.3 rebonds et 2.3 contres de moyenne. Peut-il être utile à Tyronn Lue dès ses premiers pas en NBA ?

« La raison principale de ce choix, c’est son gabarit », poursuit le dirigeant des Clippers. « Il a aussi des qualités qui, à court terme, vont perdurer, comme courir, être capable d’évoluer près du cercle, faire des écrans et réceptionner les passes lobées. Tout ça, ce sera présent dès le premier jour. »

Arriver aux Clippers n’est pas la pire des destinations pour Yanic Niederhauser même si c’est l’essentiel, c’est bien d’avoir été appelé par le patron de la ligue mercredi soir.

« Je suis heureux, impatient et reconnaissant. Être appelé, c’était dingue. Je voulais vraiment faire partie de tout de ça, monter sur la scène et serrer la main d’Adam Silver. J’étais très nerveux. Mais la soirée est passée et je suis un Clipper désormais », réagit-il, avant d’évoquer Kawhi Leonard, James Harden et ses nouveaux coéquipiers. « Ce qui m’excite le plus, c’est que je peux apprendre de ces joueurs. Les deux sont très doués offensivement et défensivement. Je suis impatient d’apprendre de ces vétérans. »