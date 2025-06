John Collins ne prend pas le risque d’être free agent

Sa décision était également attendue et ESPN révèle que John Collins a finalement choisi de rempiler pour un an dans l’Utah, en acceptant sa « player option », d’une valeur de 26.5 millions de dollars.

Pas forcément surprenant au regard du montant de ce salaire, car ce n’était pas garanti que le joueur de 27 ans reçoive autant d’argent, si ce n’est plus, en se libérant de son contrat. Malgré des statistiques de 19.0 points, 8.2 rebonds, 2.0 passes, 1.0 contre et 1.0 interception de moyenne (à 53% au tir, 40% à 3-points et 85% aux lancers-francs)…

Cela ne signifie pas pour autant que John Collins restera durablement chez le Jazz, puisqu’il testera quoi qu’il arrive le marché dans un an. Mais après avoir passé la saison au sein de quelle équipe ? Car, depuis plusieurs mois, l’ailier-fort suscite l’intérêt de quelques franchises, parmi lesquelles les Warriors et les Lakers, et son avenir est donc loin de s’inscrire à Salt Lake City s’il y a un ou plusieurs tours de Draft à obtenir en contrepartie…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 30 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 31 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTH 68 28 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTH 40 31 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 2.9 1.0 2.6 1.0 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.