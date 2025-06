Les Lakers, les Sixers et les Mavericks ont contacté le Jazz

Avec quatre choix de Draft (5e, 21e, 43e et 53e) et une énième phase de reconstruction, le Jazz est le partenaire idéal pour un échange. Selon Andy Larsen, du Salt Lake Tribune, le téléphone d’Austin Ainge ne cesse de sonner, et dans son podcast Locked On Jazz, il évoque trois débuts de discussions.

Tout d’abord, il y a eu les Lakers. À la recherche d’un intérieur, les dirigeants auraient toujours un oeil sur Walker Kessler, mais aussi désormais John Collins. Ce n’est pas du tout le même profil, mais l’un comme l’autre permettraient d’apporter de la taille dans la raquette. John Collins pourrait parfaitement combiner avec Luka Doncic ou LeBron James sur le « pick-and-roll ». Bien évidemment, ça coûte cher.

Autre pistée évoquée, celle qui mène à Collin Sexton. Comme ses deux coéquipiers, l’ancien meneur de Cleveland a son bon de sortie, et les Mavericks pourraient le récupérer pour assurer l’intérim en l’absence de Kyrie Irving.

Enfin, les Sixers seraient prêts à céder leur 3e choix, à condition qu’une formation les débarrasse du contrat de Paul George ! Notre confrère assure que ce « package » a été proposé au Jazz…