Quatre intérieurs dans le viseur des Warriors

Même si Stephen Curry et Draymond Green disent ne pas vouloir hypothéquer l’avenir de la franchise pour tenter de se relancer à court terme, les Warriors risquent malgré tout de se montrer actifs sur le marché des transferts, en vue de la course aux playoffs.

Ainsi, Hoopshype nous apprend que quatre intérieurs figurent sur leur « short list » : Nikola Vucevic (Bulls), Jonas Valanciunas (Wizards), Robert Williams III (Blazers) et John Collins (Jazz). De quoi apporter du renfort à une raquette pas franchement solide depuis plusieurs semaines, car uniquement composée de Draymond Green, Kevon Looney et Trayce Jackson-Davis.

Sur le papier, Jonas Valanciunas et Robert Williams III semblent les plus faciles à aller chercher pour Golden State, avec de simples tours de Draft au deuxième tour, puisqu’ils évoluent dans des équipes prêtes à sacrifier complètement leur fin de saison pour obtenir le choix de Draft le plus élevé en juin prochain.

Quant à Nikola Vucevic et John Collins, plus productifs sur le terrain, ils paraissent logiquement plus difficiles d’accès, avec un voire plusieurs tours de Draft à lâcher en contrepartie.

En outre, Hoopshype précise que Jimmy Butler et Cam Johnson ont peu de chances d’atterrir chez les Warriors. Des Warriors qui ne sont pas contre l’idée de se séparer de Jonathan Kuminga pour gagner en compétitivité…