Le Thunder insiste sur l’effet Lu Dort pour le titre de « Défenseur de l’année »

Il n’y a même plus besoin que les journalistes aillent au bout de leurs questions en conférence de presse pour que le sujet s’impose à Oklahoma City. « Récemment, c’est devenu de plus en plus un sujet de conversation » commence un journaliste. « Lu Dort » coupe immédiatement Chet Holmgren. « Lu Dort » reprend Jalen Williams.

Le chien de garde attitré d’OKC s’est une nouvelle fois montré déterminant dans la victoire des siens mercredi contre Detroit par sa capacité à limiter les meilleurs joueurs extérieurs adverses. Si le Thunder clame ne pas se soucier des records d’ici à la fin de la saison régulière, ses membres militent de plus en plus activement pour voir Lu Dort être élu « Défenseur de l’année ».

L’air de rien, le Canadien avait du pain sur la planche contre les Pistons. Privée de Cade Cunningham depuis plusieurs matchs, la franchise de Motown s’appuie davantage sur Malik Beasley, Dennis Schröder et Tim Hardaway Jr pour alimenter la marque. Cela a fonctionné un temps mercredi à Oklahoma City, avec 21 points en première période pour Tim Hardaway Jr. Malik Beasley et Dennis Schröder, eux, étaient pris à la gorge (respectivement 0/8 et 3/9), notamment muselés par un Lu Dort au four et au moulin.

« On l’a mis sur Schröder, sur Hardaway, sur Harris à différents moments » a expliqué l’entraîneur Mark Daigneault en conférence de presse. « Il a fait un super travail de ce côté du terrain. »

Le dynamiteur de systèmes

C’est ce même Lu Dort qui s’est occupé du cas Tim Hardaway Jr. au retour des vestiaires, pour une deuxième période transparente (2 points à 1/4). Toujours aussi impressionnant par son placement et son timing, le joueur d’OKC n’a pas seulement gêné les tentatives des Pistons, il les a parfois complètement empêchées.

« Les intérieurs reçoivent des louanges quand ils réparent les erreurs des arrières » décrypte Chet Holmgren aux médias. « Mais ce qui se passe très souvent avec Lu, surtout quand vous êtes impliqué en couverture du cercle, c’est que finalement il ne se passe rien et vous n’êtes pas en couverture parce qu’il a fait sauter tout le système adverse. C’est extrêmement impressionnant. »

Pour Chet Holmgren, cela ne fait pas de doute : Lu Dort doit être élu meilleur défenseur de la saison. « C’est assez absurde qu’il n’ait pas la reconnaissance qu’il mérite ce trophée » appuie-t-il. « C’est clairement l’année où ça devrait être le cas. » Pour les bookmakers, l’ailier du Thunder est plutôt le troisième larron de la course au « DPOY », derrière Evan Mobley (Cavaliers) et Draymond Green (Warriors). Ses prestations dans l’ombre sont pourtant de plus en plus à être mises en lumière, bien aidées par les résultats collectifs du Thunder.

« Quand Shai marque 30 points, c’est un peu comme si c’était ‘un nouveau match à 30 points de Shai’ » analysait Mark Daigneault le 28 mars dernier après le succès de son équipe contre Memphis. « Quand Lu fait un boulot incroyable sur les joueurs reconnus comme les meilleurs scoreurs de NBA, on en arrive un peu au même point. Si vous prenez les lignes de statistiques qu’ont eu les grands joueurs de la ligue face à Lu, il ne le fait pas tout seul, nous défendons à cinq et d’autres joueurs défendent des stars, mais son impact est incommensurable. »

Un vrai « 3&D »

Et, à l’occasion, il ne s’arrête pas seulement à mettre ses adversaires sous l’éteignoir. Lu Dort a aussi été décisif mercredi par son adresse extérieure (4/9), dont deux tirs à 3-points importants dans le quatrième quart-temps pour repousser les Pistons à sept puis neuf points, à moins de trois minutes de la fin.

« C’est le Lu des grands matchs, quand il voit les lettres ESPN quelque part » en souriait Chet Holmgren. « Il met des gros shoots, sa confiance ne faiblit jamais » se réjouit Shai Gilgeous Alexander en conférence de presse. « Il prend chaque tir comme s’il avait mis les cinq derniers. C’est pour cela qu’il est devenu le shooteur qu’il est (de 33% il y a deux ans, à 41.1% cette saison, ndlr). Il a confiance en lui, il travaille dur, et il fait confiance en son travail. »

Cela ne suffira peut-être pas à garnir son armoire à trophées individuels. Pour ce qui est d’une bague, le Thunder devra compter sur son stoppeur pour confirmer une saison jusque-là de très haut niveau.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 20 36 23 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.2 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 21 52 30 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 22 51 33 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 23 74 31 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 24 79 28 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 25 64 29 42.9 39.9 75.0 1.3 2.8 4.2 1.6 3.0 1.1 0.7 0.6 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.