Un premier triple-double pour Jalen Pickett face à son mentor

Dans le « thriller » face aux Wolves, Jalen Pickett avait connu sa première titularisation en carrière pour suppléer Jamal Murray. En « back-to-back« , contre San Antonio, Mike Malone a réitéré l’expérience en remettant son meneur de 25 ans dans le cinq majeur.

« Quand j’ai été titulaire contre Minnesota, Mike Malone m’a dit que Jamal [Murray] serait encore absent aujourd’hui » explique Jalen Pickett. « J’ai senti que je pouvais jouer donc je me suis concentré pour aider l’équipe à remporter ce match. »

Si Denver s’est incliné face à San Antonio (106-113), le meneur n’a pas à rougir de sa performance puisqu’il a réalisé son premier triple-double en carrière avec 17 points, 11 rebonds et 10 passes décisives.

« Il a montré que je pouvais lui faire confiance » constatait Mike Malone après la rencontre. « Il met ses tirs, fait les bons choix en attaque, se bat en défense et ses coéquipiers aiment jouer avec lui parce qu’il prend les bonnes décisions. »

Inspiré par Chris Paul

Pour son deuxième match en tant que titulaire, Jalen Pickett faisait face à une légende à son poste : Chris Paul. Comme beaucoup de meneurs qui évoluent aujourd’hui en NBA, il s’est inspiré de son homologue texan pour faire évoluer son jeu.

« J’ai beaucoup appris de lui en regardant ses highlights pour voir comment il jouait selon le rythme du match » reconnaissait Jalen Pickett après ce duel. « J’ai eu l’occasion de travailler avec lui et Russell Westbrook donc j’ai pu lui parler pour avoir des conseils de sa part. »

Avec Russell Westbrook et Chris Paul en mentors, Jalen Pickett a été à bonne école. Si le meneur parvient à être régulier comme il a pu l’être lors de ses deux dernières sorties avec Denver, Mike Malone peut avoir une option fiable en plus sur le poste 1. En effet, ce n’est pas la première fois que le meneur se montre pour remplacer un de ses coéquipiers. En février, il avait déjà sorti quelques belles performances dont un match à 14 points et 9 passes pour compenser une absence de Russell Westbrook.

Une telle perspective serait forcément un plus pour les Nuggets, qui ont vu leur banc être pointé du doigt tout au long de la saison notamment à cause de ses faiblesses offensives (51.4 points inscrits pour 100 possessions, soit la 4e pire performance cette saison en NBA).

Jalen Pickett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 24 27 5 42.9 36.0 75.0 0.0 0.5 0.5 0.8 0.5 0.1 0.3 0.0 1.6 2024-25 25 41 11 42.7 40.3 75.0 0.2 0.9 1.1 1.9 0.7 0.3 0.4 0.1 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.