Après un suspense incroyable, Russell Westbrook offre la victoire aux… Wolves !

Il se passe décidément toujours quelque chose entre Denver et Minnesota. Après la victoire au Game 7 des Wolves dans le Colorado en demi-finale de conférence la saison passée, l’affiche entre les deux équipes a offert ce qui restera sans doute comme un des matchs les plus mémorables de cette saison régulière. Deux prolongations, des actions dingues, un record en carrière et de la saison pour Nikola Jokic auteur d’un triple-double à 61 points… Mais ce sont bien Nickeil Alexander-Walker et les erreurs de Russell Westbrook qui ont scellé le match en faveur des Wolves, vainqueurs 139-140 !

Les Nuggets abordent ce match en partie dans l’inconnu, sans Jamal Murray blessé et Michael Porter Jr, absent pour raisons personnelles. Les locaux prennent pourtant un départ de rêve avec une stratégie claire : attaquer le plus vite possible pour ne pas laisser le temps à la défense des Wolves de se mettre en place. Minnesota n’y est pas du tout sur le repli, et Denver inscrit 15 points en contre-attaque dans les six premières minutes du match seulement ! Sans adresse extérieure pour répondre, les visiteurs prennent un éclat d’entrée (21-6).

Un match de séries

Ils parviennent toutefois à calmer le départ de feu des hommes de Mike Malone. Après la défense, Minnesota retrouve son jeu offensif : Julius Randle lance le retour des siens par deux tirs à 3-points et les Wolves concluent le premier quart-temps par un 11-2. Puis ils signent un nouveau 10-0 en début de deuxième quart-temps mené par Josh Minott et Nickeil Alexander-Walker, leaders du banc avec les suspensions de Naz Reid ou Donte DiVincenzo. Alexander-Walker est dans tous les bons coups des deux côtés du parquet pour répondre à la superbe première période de Nikola Jokic (23 points à la pause). Même maladroit, Minnesota compense par son activité au rebond offensif pour ne rentrer aux vestiaires qu’avec un point de retard (53-52).

Les visiteurs poursuivent sur leur bonne dynamique au retour des vestiaires et s’appuient sur la raquette Randle – Gobert pour exploiter le manque de protection du cercle des Nuggets. La deuxième période devient un match de séries façon combat de boxe, dans une ambiance de K.-O. à la Ball Arena. Les Wolves passent un 8-1 pour prendre huit longueurs d’avance en fin de troisième quart ? Denver répond par un 12-0 en début de quatrième pour sanctionner la mauvaise défense adverse et compte jusqu’à 11 points d’avance (100-89, 6’53 » à jouer).

Scénario, intensité… Les playoffs avant l’heure

D’intense, la fin de match devient complètement folle. Anthony Edwards, si timide jusque-là, se réveille enfin. L’arrière est omniprésent à la création comme au scoring pour faire parler ses qualités athlétiques. L’écart se réduit possession par possession, et Edwards renverse tout à lui seul, de deux gros tirs derrière l’arc pour remettre Minnesota devant (108-111). Les deux dernières minutes sont irrespirables. Christian Braun puis Aaron Gordon manquent le tir à 3-points pour passer devant, mais une faute offensive d’Edwards permet à Jokic d’aller chercher la sixième faute de Gobert et les lancers de la prolongation.

Minnesota l’aborde de la meilleure des manières en ne manquant rien offensivement et mènent de six points à moins d deux minutes de la « fin ».

Jokic puis Gordon redonnent espoir aux Nuggets, et après avoir été impeccables pendant quatre minutes, les Wolves gèrent mal les derniers instants de cette première prolongation. Edwards perd un ballon précieux dans son propre camp, puis laisse Jokic égaler son record en carrière avec 56 points pour remettre les deux équipes dos à dos. Minnesota ne parvient pas une deuxième fois à tuer le match à la sirène, direction la deuxième prolongation.

En dix secondes, Westbrook gâche tout

Celle-ci atteint des sommets d’irrationalité. Elle commence avec la barre des 60 points passée par Nikola Jokic, pour aller avec un habituel triple-double. Le Serbe espère avoir fait le plus dur avec le lancer-franc pour mettre les siens aux commandes, 139-138 et 17,7 secondes à jouer. Les Wolves ont le dernier ballon en sortie de temps-mort, mais Russell Westbrook surgit pour l’interception et file au lay-up facile… qu’il manque ! Derrière, les Wolves ont le dernier ballon, et Edwards trouve Alexander-Walker dans le coin de loin. Le tir est manqué au buzzer et la salle exulte, mais Westbrook commet la faute. Après avoir revisionné les images, le coup de sifflet intervient un dixième avant la sirène. Nickeil Alexander Walker glace Denver aux lancers-francs et conclut un match dantesque.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wolves « sweepent » les Nuggets. Cela fait désormais six victoires de suite pour Minnesota sur Denver dont un 4-0 durant cette saison régulière. Psychologiquement, la victoire de ce mardi pourrait peser lourd dans les têtes en cas de future confrontation en phase finale, un scénario encore plausible, notamment si les Nuggets reviennent sur Houston à la deuxième place. Les Wolves pourraient alors retrouver leur victime favorite dès le premier tour en sortant du play-in !

– Nikola Jokic – Anthony Edwards, les stars au rendez-vous. Quel crève-cœur pour Nikola Jokic de voir cette victoire filer entre les doigts des Nuggets. Le Serbe a été divin, auteur de 61 points à 18/29 et 19/24 aux lancers, 10 rebonds et 10 passes, tout en étant décisif sans sortir la moindre minute après la mi-temps. Passé à côté en première période (5 points à 2/9), Anthony Edwards s’est lui réveillé au meilleur moment avec 13 points dans le quatrième quart-temps et 29 points, 6 rebonds et 6 passes entre la deuxième période et les deux prolongations. Ses erreurs auraient toutefois pu coûter cher, heureusement pour Minnesota sans conséquence.

