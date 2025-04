Les suspensions tombent après la bagarre entre Wolves et Pistons

Il aura fallu près de deux jours pour que la NBA rende sa décision, mais voilà les différentes sanctions liées à la bagarre de dimanche soir entre les Wolves et les Pistons.

Au total, six matchs de suspension ont ainsi été distribués : deux pour Isaiah Stewart, un pour Donte DiVincenzo, un pour Naz Reid, un pour Ron Holland et un pour Marcus Sasser.

Si la NBA et Joe Dumars, son vice-président exécutif, se sont montrés plus sévères avec Isaiah Stewart qu’avec les autres joueurs, c’est en raison de son historique sur le plan comportemental. Lui qui avait déjà été suspendu en janvier à cause de ses nombreux mauvais gestes…

Sept expulsions, douze fautes techniques…

Pour rappel, tout a commencé quand Naz Reid a filé au cercle et que Ron Holland a commis une faute sur lui. Une action anodine, mais comme la tension était déjà forte entre les deux équipes, l’intérieur des Wolves s’est chauffé et est tombé sur le rookie des Pistons qui n’a pas reculé devant lui. Donte DiVincenzo est ensuite venu mettre son grain de sel, au même titre que Isaiah Stewart puis Marcus Sasser, et avec quelques gestes, tout s’est emballé : la bagarre a commencé et un attroupement s’est formé.

JB Bickerstaff, entraîneur des Pistons, et Pablo Prigioni, assistant des Wolves, ont aussi été impliqués dans l’altercation, échangeant quelques mots avant d’être séparés puis de regagner à leur tour les vestiaires. Tout comme Isaiah Stewart, Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland et Marcus Sasser, bien sûr.

Au total, sept expulsions avaient donc été prononcées, tandis que douze fautes techniques avaient également été distribuées. Du jamais-vu dans un match depuis mars 2005…