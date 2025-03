Une bagarre, sept expulsions, douze fautes techniques… Quand le match Wolves – Pistons dégénère

Il y avait de la tension, une ambiance de playoffs dans cette rencontre entre les Wolves et les Pistons. Les arbitres l’ont senti et ont essayé de calmer les choses avec des coups de sifflet parfois rapides et surprenants, vu les grimaces des acteurs après certaines décisions. Donte DiVincenzo et Isaiah Stewart avaient déjà fait monter la température. Il ne restait plus qu’à allumer la mèche pour qu’une bagarre éclate.

« Vu comment le match était joué, ça allait finir par arriver », constate Chris Finch face à la situation du début de deuxième quart-temps et face à « un match trop physique ».

Naz Reid file au cercle et Ron Holland II commet une faute sur lui. L’action est anodine mais comme la tension est forte entre les deux équipes, l’intérieur des Wolves se chauffe et tombe sur un joueur des Pistons qui ne recule pas. Donte DiVincenzo vient mettre son grain de sel et, avec quelques gestes, tout s’emballe. Une bagarre commence, un attroupement se forme.

« Les choses ont évidemment été trop loin », concède JB Bickerstaff. « Ce qu’on a vu, c’est un joueur en chercher un autre, avec des gars qui protègent leurs coéquipiers. Ça, dans notre vestiaire, ce n’est pas négociable. »

Un tournant pour les Wolves

Une fois que les arbitres reprennent la main, ils peuvent distribuer les sanctions : Isaiah Stewart, Ron Holland II et Marcus Sasser sont expulsés, ainsi que Naz Reid et Donte DiVincenzo. Et cela ne s’arrête pas là puisque JB Bickerstaff et Pablo Prigioni, assistant coach des Wolves, ont également échangé quelques mots et ont été séparés. Les deux rejoignent eux aussi les vestiaires.

Total : sept expulsions, cinq joueurs et deux coaches ! Jamais depuis vingt ans, en mars 2005, autant de fautes techniques (12) n’avaient été distribuées dans une rencontre.

Alors que les Wolves perdent deux éléments très importants, et qu’ils étaient dominés jusque-là, ils vont se réveiller et finalement l’emporter. Cette bagarre fut sans doute le tournant du match pour Anthony Edwards et sa bande.

« Quand une chose comme cela arrive, soit ça vous relance, soit ça vous casse. Cela nous a donné un coup de boost », assure Rudy Gobert, excellent avec 19 points et 25 rebonds. « On a réagi comme il le fallait », se félicite Mike Conley. « Dans le sens où ça nous a réveillé. Ça a donné un peu d’adrénaline à tout le monde. On déteste perdre des coéquipiers mais, franchement, ça a changé le match pour nous. »