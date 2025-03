Les Wolves d’un énorme Rudy Gobert dominent les Pistons dans un match marqué par sept expulsions

Toujours privés de Cade Cunningham mais portés par leur victoire face aux Cavs, les Pistons entament parfaitement la rencontre. Surtout Malik Beasley qui frappe quatre fois à 3-pts face à des Wolves dépassés (20-34). L’intensité est déjà forte même si les acteurs sont gênés et surpris par plusieurs coups de sifflet qui semblent un peu exagérés.

Après plusieurs possessions où Isaiah Stewart fait monter la température, une simple faute fait exploser la marmite. Les esprits s’échauffent entre Naz Reid et Ron Holland, et la foire d’empoigne commence. Une fois les choses calmées, les arbitres font les comptes : Naz Reid et Donte DiVincenzo dehors, ainsi que Ron Holland, Isaiah Stewart mais aussi Marcus Sasser et même JB Bickerstaff et Pablo Prigioni !

Cela n’empêche pas Malik Beasley de continuer son show à 3-pts même si avec un Rudy Gobert très remuant, un Julius Randle pas avare d’efforts et un Anthony Edwards plus agressif, les Wolves reviennent (54-60).

Une tendance confirmée en début de seconde période, avec Edwards qui fait mal et Randle qui continue son travail près du cercle. La rencontre part un peu dans tous les sens parfois, mais ça profite à Minnesota (92-83). Avec les tirs primés de Nickeil Alexander-Walker et Mike Conley, plus l’énorme présence de Rudy Gobert sous le cercle, les Wolves finissent par l’emporter 123-104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rudy Gobert était partout. Le Français voulait que son équipe joue avec de l’urgence et de l’instinct de survie : il incarne cela parfaitement. Le pivot a été très remuant, indispensable même. En 38 minutes, il a compilé 19 points et 25 rebonds (10 offensifs) ! Avec un peu plus de justesse dans le dernier geste, il aurait dépassé les 20 points pour s’offrir un très gros double-double. L’essentiel est ailleurs : ses efforts défensifs ont été constants, il a été impliqué en attaque et s’est imposé avec autorité avec plusieurs dunks. Rudy Gobert a fait un énorme match, tout simplement.

– Le réveil d’Anthony Edwards. La bagarre et les expulsions auraient-elles secoué l’arrière ? Car jusqu’à ce moment de tension, il n’était pas entré dans son match, étant plus que discret, inefficace. Puis, il a retrouvé son mordant et en troisième quart-temps, quand les Wolves ont fait la différence, le All-Star a été le moteur principal de ce moment fort, avec 18 points et quatre paniers primés. Il termine avec 25 unités.

– Les Pistons en panne de solutions. Là où les Wolves ont pu compter sur Gobert, Edwards mais aussi Randle pour compenser les sorties de Naz Reid et Donte DiVincenzo, Detroit a manqué de souffle. Déjà privés de leur All-Star, les Pistons ont peiné à trouver des shoots de loin, sauf avec Malik Beasley et Tim Hardaway Jr., mais les deux n’ont pas pu porter l’équipe pendant 48 minutes face à la défense de Minnesota. Les Dennis Schroder, Simone Fontecchio ou Paul Reed ont raté trop de tirs. De même qu’Ausar Thompson près du cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.