Pour Rudy Gobert, les Wolves doivent juste se méfier d’eux-mêmes

Pour digérer la défaite contre les Pacers, qui confirmait bien que les Wolves étaient très décevants cette saison, la faute à leur irrégularité, Rudy Gobert et ses coéquipiers avaient trois jours de repos. Une éternité en NBA.

De plus, ils pouvaient compter sur un petit brin de chance au niveau du calendrier car ils affrontaient les Suns, une équipe en plus grande difficulté encore et qui réussit bien à Minnesota, avec trois victoires de suite cette saison, plus les quatre du premier tour des playoffs 2024.

« Il y a beaucoup de respect pour les joueurs en face, ce qu’ils ont fait. On a joué cette équipe en playoffs, on la connaît bien et si, en plus, il y a un peu de tensions, alors ça devient un peu plus personnel », constate Chris Finch, qui aimerait que « chaque match soit personnel » si son équipe veut attendre ses objectifs.

« On est notre plus grand adversaire »

C’est dans ces instants que l’équipe de Minnesota peut faire tourner pleinement la machine. Kevin Durant et sa bande ne représentent pas le plus gros des défis mais Rudy Gobert et les autres ont été sérieux dans cette partie, dominée et remportée logiquement.

« On évolue à notre sommet quand on a presque peur. Un peu de peur, d’urgence, d’instinct de survie », indique le Français, très bon dans ce match avec 17 points et 13 rebonds. « Quand on joue avec ça, on est vraiment bon. On peut battre tout le monde comme ça. Il faut trouver un moyen de le faire chaque soir. Il reste huit matches et chacun est comme une rencontre de play-in. On doit avoir cette attitude tous les soirs. »

Les Wolves sont des loups pour eux-mêmes donc comment imaginer qu’ils ne vont pas décevoir à nouveau d’ici quelques jours ?

« On devrait avoir retenu la leçon désormais. Si on ne joue pas avec urgence, peu importe l’adversaire, on se fait du mal. On est notre plus grand adversaire », résume Rudy Gobert. « On devient un peu suffisant. Quand les gens disent qu’on est bon et que les chances sont de notre côté, on n’est pas aussi bien. »

Le costume d’outsider serait-il plus facile à porter pour Minnesota ? « C’est arrivé la saison passée en playoffs face à Dallas. On était annoncé perdant dans chaque série au début. Puis, là, on nous disait gagnant et on n’a pas réussi à le faire », se souvient l’ancien pivot du Jazz. « C’est à nous de fixer nos chances. On vit cela depuis quelques années et on sait désormais qu’il s’agit uniquement de nous, de notre approche. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 21 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 22 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 23 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 24 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 25 56 32 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 26 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 ☆ 27 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 ☆ 28 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 ☆ 29 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 30 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 31 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 32 63 33 65.7 0.0 68.4 3.5 6.9 10.3 1.8 2.4 0.7 1.3 1.5 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.