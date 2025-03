Rudy Gobert et les Wolves enfoncent encore les Suns

Si les Wolves ont mieux entamé la rencontre, ils ont connu une petite frayeur en premier quart-temps, quand Anthony Edwards s’effondre après avoir intercepté un ballon devant Kevin Durant. Il ne reviendra qu’après la pause, mais cela n’empêche pas Minnesota de dominer les premières minutes (27-19).

Ni les suivantes car les Wolves défendent bien et les Suns n’ont que les paniers primés de Royce O’Neal pour respirer dans le deuxième quart-temps. Au moment de rejoindre les vestiaires, ils sont clairement dominés (57-45).

Cela se confirme en début de seconde période, avec les troupes de Chris Finch qui passent un 8-2 pour reprendre. Rudy Gobert est alors omniprésent, des deux côtés du parquet, et lui et ses coéquipiers font l’écart (92-75).

Kevin Durant peut bien tenter de ramener les siens en dernier quart-temps, mais il n’est pas vraiment en réussite quand les Wolves trouvent la cible à 3-pts et s’imposent logiquement 124-109, tant l’écart entre les deux équipes était visible dans cette partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rudy Gobert était partout. On a beaucoup vu le Français dans cette rencontre. En défense évidemment, avec ses 13 rebonds, ses 4 interceptions et son seul contre sur Kevin Durant. Mais surtout en attaque où il a été parfaitement servi par ses coéquipiers sur pick-and-roll, ou avec ses rebonds offensifs. L’ancien du Jazz a multiplié les dunks et termine avec 17 points. Une de ses meilleures sorties de la saison dans ce domaine.

– Devin Booker trop en retrait. L’arrière est davantage dans un rôle de passeur depuis quelques matches, mais dans un tel match, les Suns ont besoin qu’il soit plus tranchant. Kevin Durant n’est pas à son meilleur niveau et manque beaucoup de choses, tandis que les meilleurs marqueurs derrière lui sont Collin Gillespie et Royce O’Neale (22 et 21 points). Booker termine avec 10 points à 4/14 au shoot, 6 passes et 4 ballons perdus. C’est insuffisant si Phoenix veut gagner ce style de match.

– Phoenix perd un peu de terrain. Avec ce revers, les Suns ont désormais une victoire de retard sur la dixième place à l’Ouest, détenue par les Mavericks, et 1.5 succès de retard sur les Kings, qui occupent la neuvième place. Et avec le rude calendrier à venir dans les prochains jours (Houston, Milwaukee, Boston, New York, Golden State, Oklahoma City), ça va compter…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.