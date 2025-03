De la G-League au cinq majeur des Suns, la belle histoire de Collin Gillespie

S’il n’a fini qu’à 5 petits points en 16 minutes face à Boston, qui a donc mis fin à son invincibilité de quatre matchs d’affilée, Collin Gillespie est bel et bien le nouveau titulaire au poste de meneur chez des Suns, toujours à la lutte pour arracher une place en playoffs.

Préféré à Tyus Jones, qui avait pourtant été recruté cet été pour remplir ce rôle, l’ancien de Villanova et de Denver (où il a remporté les deux titres majeurs, NCAA et NBA) apporte son profil plus défensif et agressif, plus complémentaire du duo Kevin Durant – Devin Booker, qui s’occupe de 40% du scoring des Suns de toutes manières…

« Il est persistant. Il est haut en défense, il met des pressions tout-terrain, il se bat aux rebonds », apprécie Mike Budenholzer. Kevin Durant également : « J’aime sa détermination. C’est un chien ! »

Après sa première titularisation en carrière à Toronto, Collin Gillespie savourait le chemin parcouru. Après une grosse blessure à la fac, avoir été snobé à la Draft en 2022, deux saisons en G-League (dont un joli 30 points, 16 passes il y a un mois), et une vilaine entorse de la cheville droite à la mi-novembre…

« C’était vraiment cool. C’était vraiment un moment irréel pour moi, après m’être battu contre tous ces soucis, les blessures et autres. C’était vraiment génial. Et, plus important, on rentre avec la victoire. »

Pour le signer, il faudra couper un autre joueur

Auteur de son meilleur match de la saison avec 13 points (à 5/6 aux tirs) et 4 passes pour faire chuter les leaders de la conférence Est de Cleveland, Collin Gillespie sait se sacrifier pour le collectif et se rendre utile aux quatre coins du terrain, comme face à Chicago, avec 4 points, 7 passes, 5 rebonds et 1 interception.

« Je dois apporter de l’énergie. Beaucoup de rythme. Essayer de créer des balles perdues. De pousser mon adversaire à la faute. Aller aux rebonds. Les petites choses », explique le meneur dans l’Arizona Central. « Si je suis sur le terrain, je vais jouer dur. Je vais m’épuiser et si j’ai besoin de souffler, ils me sortiront probablement du match. Mais quand je joue, je vais jouer dur et tout donner. »

Seulement en « two-way contract », Collin Gillespie va rapidement devoir se réunir avec ses employeurs pour revaloriser son contrat. Ou, en tout état de cause, parapher un vrai bail en NBA, si les Suns veulent encore profiter de ses services en play-in, et éventuellement en playoffs.

Pour ce faire, il faudra trouver une place dans l’effectif, déjà au complet (à quinze joueurs) des Suns. Et donc, couper un joueur…

Collin Gillespie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 24 24 9 46.4 39.5 66.7 0.0 0.8 0.9 1.1 1.0 0.5 0.6 0.0 3.6 2024-25 25 24 10 43.4 41.5 92.3 0.5 1.2 1.8 1.8 1.0 0.2 0.3 0.1 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.