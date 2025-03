Collin Gillespie, une étincelle inattendue chez les Suns

Son équipe menée de 20 points (71-91) face aux Clippers en fin de 3e quart-temps, Mike Budenholzer a fait le pari de sortir Tyus Jones pour lancer pour la première fois du match Collin Gillespie. Celui-ci commence tout juste à se faire connaître par le public du Footprint Center.

Habitué à la G-League et aux Valley Suns, le meneur de jeu sorti de Villanova a été envoyé sur plusieurs séquences de quelques minutes en février, dont une sortie à 9 points il y a quelques jours face aux Pelicans. Dans ce match-ci, il a fait en sorte que le public local le remarque pour de bon.

Dans le quatrième quart-temps, Devin Booker allait le trouver en transition pour un panier primé converti. Puis à deux reprises, le joueur de 1m85 ira finir au cercle avec finesse – le commentateur local verra chez lui des airs de Steve Nash – malgré les bras du géant d’en face, Ivica Zubac. Puis à environ 30 secondes de la fin, il allait carrément signer le « dagger », de nouveau derrière l’arc, sur un service de Kevin Durant.

Agacé par la dernière défaite

Ses 10 points (4/6 aux tirs), 3 passes et 2 rebonds en 15 minutes ont fait la différence : +21 lorsqu’il était en jeu ! « Il a vraiment été un renfort quand on a eu besoin de lui », félicite son coach, dont la décision de le lancer a aussi été liée au fait d’avoir perdu Bradley Beal en cours de route. Le coach estime que son énergie est d’abord venue de sa défense.

« J’ai toujours aimé la façon dont Collin est impliqué, c’est un chien. Il est impliqué. C’était l’un des plus causants dans le vestiaire après le désastre du dernier match (ndlr : une lourde défaite face aux Wolves). Il était énervé », rapporte Kevin Durant qui apprécie jouer avec lui et salue le choix de son coach de l’avoir lancé : « Tous les ajustements qu’il a faits, c’était incroyable. »

Le héros inattendu de la soirée, lui, estime avoir simplement joué son jeu. « J’ai toujours joué de cette façon. Normalement, quand vous jouez dur et que vous êtes compétitif, de bonnes choses arrivent. C’est tout à l’honneur de mes coéquipiers. Ils ont augmenté leur niveau d’énergie, on a commencé à faire des stops, on a commencé à courir… », décrit Collin Gillespie qui tourne à 21 points et plus de 10 passes de moyenne à l’étage inférieur.

La presse locale réclame déjà sa titularisation pour le match de vendredi à Denver.

Collin Gillespie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 24 9 46.4 39.5 66.7 0.0 0.8 0.9 1.1 1.0 0.5 0.6 0.0 3.6 2024-25 PHX 13 6 56.3 50.0 85.7 0.4 0.6 1.0 1.2 0.7 0.2 0.2 0.2 3.7 Total 37 8 49.5 42.0 73.7 0.2 0.8 0.9 1.1 0.9 0.4 0.5 0.1 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.