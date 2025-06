Kon Knueppel se projette aux côtés de LaMelo Ball

Deux heures de route. Voilà ce qui sépare l’université de Duke de Charlotte. Autrement dit, l’ancien « Blue Devil » Kon Knueppel n’aura pas long à faire pour rejoindre les Hornets, la franchise qui l’a drafté la nuit passée en 4e position.

« Je suis super enthousiaste d’être ici, surtout dans une région que je connais bien, en Caroline du Nord. Évidemment, je vais arriver en donnant tout ce que j’ai dès le début, en étant prêt à travailler dur, j’espère pouvoir avoir un impact important sur les victoires », vise le natif de Milwaukee.

L’ancien coéquipier se dit « très confiant » quant à sa capacité à s’adapter à n’importe quel groupe de gars sur le parquet. « Et à être un joueur efficace aux côtés de gars comme LaMelo (Ball), qui a souvent le ballon en main, et des joueurs talentueux comme Brandon Miller. Être capable de jouer sans le ballon avec eux et d’être efficace, surtout en tant que shooteur en mouvement qui étire le jeu, je pense que ce sera un bon fit », imagine-t-il.

Un « fit » nécessaire quand on sait que les Hornets ont bouclé leur saison avec un faible 34% de réussite à 3-points, soit la 3e équipe la plus maladroite de la ligue derrière le Magic et les Wizards. Kon Knueppel débarque à Charlotte sans doute avec le statut de meilleur shooteur de cette Draft, avec plus de 40% de réussite derrière l’arc durant son année universitaire.

Plus qu’un shooteur

« Le meilleur aspect de mon jeu, c’est clairement mon tir. Et c’est quelque chose sur lequel je vais toujours pouvoir compter, mais je pense qu’il y a bien plus en moi en tant que joueur que juste ça. Donc j’espère aller là-bas et continuer à progresser », vise-t-il. Une vision confirmée par son nouveau club.

Car Jeff Peterson, le président des Hornets, voit chez lui « plus qu’un simple shooteur, c’est un joueur polyvalent. Mais évidemment, son tir aide énormément à écarter le jeu quand on a LaMelo et Brandon Miller sur le terrain, simplement par la gravité qu’il va créer. »

Et au-delà de ça ? « Il peut aussi manier le ballon. Je pense que vous l’avez vu lorsqu’ils ont joué ici pendant le tournoi de l’ACC, quand Cooper s’est blessé et qu’il a dû prendre plus de responsabilités à ce poste. Donc, sa polyvalence globale va vraiment beaucoup nous apporter », termine le dirigeant.