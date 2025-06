Draft 2025 | Présentation de Kon Knueppel (Duke)

Si Cooper Flagg a pris toute la lumière cette saison à Duke, il a aussi permis à certains de ses coéquipiers de profiter d’un peu d’exposition, à défaut de responsabilités accrues. Kon Knueppel est peut-être celui qui en a le plus profité. Lycéen référencé mais au jeu loin d’être aussi clinquant que son coéquipier, l’arrière/ailier a su trouver sa place au sein des Blue Devils, une des meilleures équipes de la saison.

La force d’attraction de Cooper Flagg a permis à Kon Knueppel de confirmer la qualité de son bras, un des plus dangereux de cette promotion. Rien que son shoot assurerait au natif du Wisconsin une place confortable au premier tour cette année. Mais il fait bien plus que cela, porté par son QI basket remarquable.

Kon Knueppel est finalement une antithèse presque complète de Cooper Flagg : difficilement envisageable comme première option, mais joueur de complément au profil idéal par son adresse, mais aussi sa vision du jeu, très intéressante comme deuxième ou troisième créateur.

Il a toutefois prouvé qu’en l’absence de son prestigieux partenaire, il était capable d’endosser un rôle plus important, avec notamment 21 points, 5.7 rebonds et 4.7 passes de moyenne lors du tournoi ACC, alors que Cooper Flagg s’était blessé à la cheville. Le signe qu’il y a peut-être encore davantage à tirer du « freshman »…

Profil

Poste : arrière-ailier

Taille : 1,95m

Poids : 99kgs

Equipe : Duke Blue Devils

Stats 2024/25 : 14,4 points (à 47,9%), 4,0 rebonds, 2,7 passes en 30,5 minutes

Points forts

– Le tir. Il n’y a pas vraiment mieux que Kon Knueppel dans le registre shooteur pur cette année (40,6 % à 3-points). À l’arrêt comme en mouvement en réception de passe (43,3%), à 45 degrés du cercle ou dans le coin (46,3%), avec ou sans défenseur… Le joueur de 19 ans fait très souvent mouche. Son geste est naturel et semble sans effort.

– Son intelligence de jeu. Issu d’une famille de basketteurs, Kon Knueppel sent le jeu, notamment en attaque. Sa capacité à naviguer entre les écrans en fait un danger permanent, surtout qu’il ne craint pas de lui aussi devoir aller un peu au contact. Pas le plus costaud, il compense par de nombreuses feintes et en utilisant bien son corps pour absorber le contact (62,3 % près du cercle). Sans être le plus flashy des passeurs, Kon Knueppel est altruiste, fait les bons choix et a développé un très bon jeu de passe sur pick-and-roll au fil de la saison avec Khaman Maluach.

– La combativité. Parce qu’il n’y a pas que les stats dans la vie, Kon Knueppel est un de ces joueurs toujours dans les bons coups. Toujours là pour plonger et sauver un ballon, l’arrière/ailier est un vrai battant. Ces petites actions positives ça et là bonifient le jeu de son équipe. Le voir accrocher la jambe de son coéquipier Tyrese Proctor pour l’éviter de perdre l’équilibre sur un rebond long est la parfaite illustration de ce mélange d’instinct de combat et d’intelligence qui le caractérise .

https://youtube.com/shorts/dcg-WAPK4qc?si=mq51-w081f0Qrwp-

Points faibles

– Les qualités athlétiques. Kon Knueppel ne sera jamais le joueur le plus explosif, rapide, ou aérien sur le parquet. S’il se montre plutôt costaud, notamment du haut du corps, il pourra pâtir de ce déficit athlétique que ce soit pour attaquer le cercle ou pour faire face à des adversaires plus vifs que lui.

– La défense. Comme expliqué au-dessus, ses limites athlétiques risquent d’être plus préjudiciables de ce coté du parquet en NBA qu’en NCAA. Kon Knueppel ne manquera jamais d’envie, et fera le boulot question placement. Mais il semble difficile de l’imaginer devenir beaucoup plus qu’un défenseur honnête, qui fera peu de véritables erreurs, mais sans non plus se montrer déterminant (seulement 1,2 « stocks », la combinaison des interceptions et des contres).

Comparaison

Superbe shooteur, solide créateur mais aux qualités physiques limitées, Kon Knueppel se situe pour le moment entre un Desmond Bane, devenu un vrai scoreur de volume avec le temps, et un Luke Kennard. Il y a aussi un peu de Bogdan Bogdanovic chez lui.

Pronostic

Dans le Top 10, vraisemblablement au-delà du Top 5, même si le Jazz avec le 5e pick pourrait se laisser tenter.