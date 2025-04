Draft 2025 : Kon Knueppel précède Cooper Flagg

Demi-finaliste malheureux du tournoi NCAA, Duke va perdre ses deux meilleurs freshmen, puisqu’en attendant l’officialisation du choix de Cooper Flagg, c’est son coéquipier Kon Knueppel qui vient d’annoncer son inscription dans la Draft. Second meilleur marqueur des Blue Devils cette saison avec 14.4 points de moyenne, il vient donc de griller la politesse à Cooper Flagg, qui s’est empressé de le féliciter sur les réseaux sociaux.

Classé 8e dans la « Mock Draft » d’ESPN, Kon Knueppel (2m00, 19 ans) est un shooteur, polyvalent sur les postes 2 et 3 et bon créateur. Parfait alter ego de Cooper Flagg, il a terminé la saison dans la ACC All-Freshman team et la All-ACC second team.

MVP du tournoi ACC

En l’absence de Cooper Flagg lors du tournoi de la conférence ACC, il a élevé son niveau de jeu pour tourner à 21 points, 5.7 rebonds et 4.7 passes de moyenne. Suffisant pour Duke pour remporter le titre de conférence, et ramener un trophée de MVP chez lui.

Né dans une famille de basketteurs, son oncle Jeff Nordgaard étant brièvement passé par les Bucks, Kon Knueppel était déjà une star au lycée puisqu’il avait remporté le trophée de Wisconsin Player of the Year la saison passée.