Blessé, Cooper Flagg va manquer la fin du tournoi de l’ACC

Dans quelle forme va arriver Cooper Flagg à la March Madness ? Le grand favori pour être choisi en 1er de la prochaine Draft s’est blessé à la cheville jeudi dans le quart de finale du tournoi de la Conférence ACC contre Georgia Tech. Absent la nuit dernière pour la demi-finale contre North Carolina, l’ailier va aussi manquer la finale de Duke samedi contre Louisville.

Flagg a été touché sur un rebond anodin en fin de première période jeudi, en se tordant la cheville gauche alors qu’aucun adversaire n’était à proximité, faisant craindre le pire sur la nature de sa blessure. « Il va mieux » a tenté de rassurer le coach des Blue Devils Jon Scheyer vendredi après le succès de ses joueurs face à UNC. « Toutes les radios sont revenues négatives, mais il s’est bien tordu la cheville. C’est une grosse entorse. Ce n’est pas un scoop, il ne va pas jouer samedi. » « Cela n’en vaut pas la peine, vraiment » avait déjà estimé le technicien jeudi après la rencontre face à Georgia Tech.

Course contre-la-montre avant le tournoi NCAA

A une semaine du premier tour du tournoi NCAA les 20 et 21 mars, l’absence de Cooper Flagg pourrait être un énorme coup dur pour Duke, actuel numéro un du ranking des meilleures équipes de la saison avec un bilan remarquable de 30 victoires pour 3 défaites. Mais aussi pour tout le rendez-vous de la fin de saison universitaire, alors que Flagg a été l’attraction numéro un de la saison tant par les attentes autour de lui que par sa production. « Notre objectif est qu’il soit prêt pour le tournoi » a précisé Jon Scheyer. « Mais on doit voir comment se passe ce week-end se passe avec l’hématome sur sa cheville, et ce qu’il peut faire. »

Pour le moment, son absence est sans trop de conséquences pour les Blue Devils, vainqueurs de Georgia Tech alors qu’ils étaient menés en première période au moment de la sortie de leur star, puis qualifiés in extremis la nuit dernière contre le rival North Carolina (74-71). La fin de match a été rocambolesque, alors qu’UNC a eu deux lancers-francs pour passer devant à quatre secondes de la fin. Mais Ven-Allen Lubin a manqué le premier, puis inscrit le deuxième, avant que ce point de l’égalisation ne lui soit finalement retiré car son coéquipier Jae-Lyn Withers a mis fugacement un pied dans la raquette avant que le ballon ne rentre. Duke menait pourtant de 21 points à la pause, avant de souffrir au retour des vestiaires.

« Ce qui nous manque le plus, c’est qu’on a dû utiliser des cinq que nous n’avions jamais essayés » a expliqué Jon Scheyer sur l’impact de l’absence de Cooper Flagg vendredi. « Donc notre exécution de nos actions et leur timing n’était pas du niveau que j’attendais. Globalement, nos joueurs ont fait du bon travail à s’ajuster sur l’instant. Mais évidemment, c’est différent quand Cooper n’est pas là. »

Duke devra faire sans son meilleur marqueur, rebondeur, passeur, intercepteur et contreur de la saison pour affronter Louisville, qui avait éliminé en quart de finale Stanford et le Français Maxime Raynaud. Les Cardinals ont dominé Clemson dans l’autre demi-finale en s’imposant de trois petits points (76-73) comme au tour précédent. Ce match a lui aussi marqué par un événement rare, puisque la porte du vestiaire des Tigers s’est bloqué, Clemson devant ainsi passer la mi-temps dans le couloir, avant que la porte ne soit déverrouillée après plusieurs minutes d’attente.