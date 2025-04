Cooper Flagg et Duke s’effondrent face à Houston…

L’Alamodome de San Antonio a été le théâtre d’un magnifique Final Four. Il y a d’abord eu un combat homérique entre Auburn et Florida (79-73), marqué par 15 changements de leader et 10 égalité…

Les Tigers ont bien pris un peu d’avance en milieu de première mi-temps mais avec un Johni Broome (15 points à 6/14, 7 rebonds) diminué par son coude, ils ont fini par flancher face à un remarquable Walter Clayton Jr.

Comme lors de l’Elite Eight, l’arrière des Gators a inscrit les paniers décisifs dans le « money-time », ceux qui font basculer le match et construisent une légende. Il termine avec 34 points à 11/18 dont 5/8 de loin et devient le premier joueur à passer la barre des 30 points lors de l’Elite Eight et du Final Four depuis Larry Bird, en 1979…

« Je suis simplement habitué à le voir mettre la balle dans le panier » réagissait Todd Golden, son coach, au sujet des exploits de son joueur. « Mais il l’a fait tout au long de l’année pour nous. Dans les moments importants, il hausse le niveau, il met des paniers importants, il calme notre équipe et réalise des actions décisives. »

On a longtemps cru que Florida allait retrouver Duke et son phénomène Cooper Flagg en finale… sauf que Houston a offert un renversement de situation typique de la « March Madness » pour l’emporter (70-67).

Le hold-up des Cougars

Les Blue Devils ont pourtant fait la course en tête toute la rencontre, derrière leur leader (27 points à 8/19, 7 rebonds, 4 passes et 3 contres). Il n’y avait ainsi guère que L.J. Cryer (26 points) pour alimenter la marque côté Cougars et rester en vie derrière quelques réussites à 3-points.

À +14 (59-45) à huit minutes de la fin, Duke avait la finale en ligne de mire. « Mais personne ne perd tant qu’on n’a pas abandonné » résumait Kelvin Sampson, le coach de Houston. « C’est quand on abandonne qu’on perd. »

Et cette équipe de Houston n’abandonne pas. Alors les Cougars sont revenus face à des Blue Devils tendus. Mais après un 3-points et un contre de Cooper Flagg, Duke restait à +9 (64-55) à l’entrée des deux dernières minutes.

L’avance est toujours de +6 (67-61) dans la dernière minute mais un 3-points d’Emanuel Sharp ramène Houston à une seule possession. La catastrophique remise en jeu de Sion James offre une nouvelle possession aux Cougars, et Joseph Tugler met le couvercle alors que Cooper Flagg se fait siffler une faute très, très sévère dans la foulée…

J’Wan Roberts ne manque pas l’occasion de faire passer son équipe devant, puis de bien défendre sur Cooper Flagg, dont le dernier tir est trop court. Les Blue Devils pourront regretter énormément de choses (leur propre fébrilité, cette affreuse remise en jeu, ce coup de sifflet extrêmement sévère sur Cooper Flagg, la moisson de rebonds offensifs de Houston, le manque global d’impact de leur géant Khaman Maluach…) et ils ne peuvent qu’observer, les yeux rougis, leurs adversaires célébrer leur victoire et leur accession en finale.