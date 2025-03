Il ne fait pas bon être supporter des Suns dernièrement. Phoenix a poursuivi sa descente aux enfers dimanche contre les Wolves, dans un match pourtant déjà crucial pour la fin de saison, à plus d’un titre. Cette affiche pourrait ainsi être celles d’un éventuel « play-in » en fin de saison. Mais surtout, les joueurs de l’Arizona n’ont plus de marge d’erreur pour enclencher la marche avant et espérer retrouver le Top 10. Face à Minnesota, c’était plutôt deux pas en arrière dans une deuxième période manquée dans les très grandes largeurs.

Il y a tout simplement eu un monde d’écart entre les deux équipes, comme si les enjeux étaient inversés. L’état d’urgence était bien du côté de Wolves affamés, quand les Suns ont subi les événements sans jamais vraiment réagir. Certaines séquences risquent de faire mal au crâne au moment de revoir le match à la vidéo, comme l’action téléphonée en sortie de temps-mort à 67-77, alors que les visiteurs restaient déjà sur un 8-0, bien lue par Donte DiVincenzo. Ou quand une remise en jeu suite à un dunk de Julius Randle s’est transformée en passe décisive pour Jaden McDaniels à un peu plus de huit minutes de la fin du match, provoquant la bronca de la PHX Arena.

« C’était un match de merde » a simplement résumé un Kevin Durant affecté face aux médias dans le vestiaire après le match. « Nous n’avons pas du tout joué à notre niveau. On a fait honte à nos fans. On s’est fait honte à nous-mêmes en jouant comme ça. Je veux que l’on soit meilleurs. C’est très frustrant, on a joué très mal joué. »

40 points offerts aux Wolves sur balles perdues

Les Suns étaient pourtant encore en tête à la pause (51-49) avant de totalement sombrer face aux Wolves, avec 13 ballons perdus au retour des vestiaires. « C’est un tout : des mauvaises passes, de l’impact physique… C’est pour cela qu’on a perdu » a estimé Kevin Durant. « On les a défoncé au rebond, à être plus costaud. Mais on leur a juste donné des ballons. » Les 22 balles perdues du soir égalent leur pire performance de la saison, mais surtout elles ont offert 40 points à Minnesota, de loin le « record » de la saison pour Phoenix (34 contre Detroit le 21 décembre).

« Il n’y a vraiment pas d’explication, on doit être meilleur » a réagi, incrédule, l’entraîneur Mike Budenholzer en conférence de presse. « On doit faire attention au ballon, trouver une façon de le faire. On avait je crois à un moment 15, 17 points de retard et on faisait encore preuve de négligence et d’inattention. Donc cela s’ajoute à ce qui était déjà un problème à la base. Par moment, nous étions trop immobiles en attaque. On doit jouer plus vite, être plus imprévisibles, pas juste attendre et regarder ce qui se passe. »

Devin Booker l’admet, « cela va être difficile » de voir les phases finales…

Alors que Devin Booker avait appelé avant le match à ce que chaque rencontre d’ici la fin de saison donne « le sentiment d’être des matchs de playoffs« , ce Suns – Wolves a au contraire beaucoup trop ressemblé à la saison régulière de Phoenix cette saison.

L’intensité a été au rendez-vous en entame de match avant de s’effondrer, quand Anthony Edwards lui a monté la sienne de deux crans. L’équipe de l’Arizona a un peu plus creusé un de ses gros points faibles : avec un ratio +/- de -171 en deuxième période cette saison, les Suns ont le 26e bilan de la ligue en deuxième période.

Ils comptent désormais quatre matchs de retard sur les Mavericks et la ligne de flottaison du play-in. Devin Booker ne le cache pas, les espoirs de phases finales sont de plus en plus minces dans l’Arizona : « Cela va être difficile mais on est encore là« . Reste que les sept prochains matchs de Phoenix seront contre des formations actuellement qualifiées pour la « postseason » à l’Ouest dans un calendrier infernal jusqu’à la fin de la saison.

« On est concentré sur le jour d’après, l’action d’après, l’entraînement d’après… Quand vous regardez les classements, cela ne peut pas nous faire du bien » a considéré Kevin Durant.