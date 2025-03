Anthony Edwards se défoule sur les Suns !

Suspendu puis puni par la NBA avec une grosse amende, Anthony Edwards n’a pas manqué son retour sur les terrains avec une performance majuscule face aux Suns. Ses 44 points permettent aux Wolves de s’imposer à Phoenix, et de reprendre des couleurs après les revers face aux Lakers et au Jazz.

Mal en point, les Suns avaient pourtant bien débuté la rencontre avec Bol Bol à la finition, et une défense enfin agressive. Il y a des contres, des interceptions, et Devin Booker donne déjà 10 points d’avance (15-5). Mais les partenaires de Kevin Durant sont malades, et les balles perdues et les mauvais choix les rattrapent vite. Minnesota signe un 8-0 pour recoller, et il faut un panier à 9-10 mètres de Tyus Jones pour leur redonner un peu d’air (34-28).

Edwards prend le match à son compte

La suite est encore moins intéressante avec beaucoup de déchets des deux côtés, et un soupçon de défense supplémentaire. Côté Wolves, Julius Randle rassure son camp avec déjà 16 points à la pause, et des solutions intéressantes sur jeu placé. C’est un autre revenant, Donte DiVincenzo, qui renvoie tout le monde aux vestiaires sur un 3-points à trois secondes de la sirène. À la pause, Phoenix reste devant (51-49).

C’est au retour des vestiaires que le match change de visage, et c’est Anthony Edwards qui en est la raison. De retour de suspension, l’arrière se fâche, et il plante trois paniers primés de suite ! Le jeu est plus rapide, et les Wolves font exploser la défense des Suns avec un 17-3. Kevin Durant tente bien de résister, mais les vagues se succèdent et Minnesota prend 11 points d’avance (83-72). Le dernier quart-temps est marqué par les sifflets de la PHX Arena, et une fin de match houleuse après une vilaine faute de Bradley Beal sur une tentative de dunk assez dingue d’Anthony Edwards. Après ça, les deux coaches ouvrent leurs bancs et Minny s’impose 116-98 à Phoenix.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour gagnant pour Julius Randle. Après DiVincenzo, c’est au tour de Randle de revenir sur les parquets, et ça s’est très bien passé. Sa première mi-temps est très intéressante, et ça soulage clairement Edwards, à la fois de la pression du scoring, mais aussi de la pression défensive avec des prises à deux forcément plus prudentes.

– Le mauvais geste de Beal. Dans le « garbage time », DiVincenzo a envoyé Edwards au alley-oop après une passe avec un rebond. C’est du pur All-Star Game, mais ce n’était pas au goût de Beal qui a poussé l’arrière des Wolves dans les airs. Le symbole de la frustration des Suns.

