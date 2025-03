Amendes : le triste record d’Anthony Edwards…

Suspendu pour avoir récolté ses 15e et 16e faute technique de la saison, Anthony Edwards a reçu un petit « effet Kiss Cool » samedi. Non content devoir purger un match de suspension automatique, la NBA lui a en effet infligé une nouvelle amende de 35 000 dollars.

La NBA a justifié sa décision en raison du temps qu’il a mis à sortir du terrain après son expulsion pour une deuxième faute technique jeudi soir sur le parquet des Lakers, à cinq minutes de la fin du troisième quart-temps.

L’intéressé estimait avoir subi une faute de Gabe Vincent sur une pénétration, et il avait fini par prendre sa deuxième technique pour avoir adressé quelques mots doux à l’arbitre… Pour ne rien arranger, l’arrière de Minnesota avait également jeté le ballon en tribune, un geste toujours puni par la ligue.

Pour l’ensemble de son œuvre depuis le début de la saison pendant laquelle il a multiplié les écarts de conduite et de langage, Anthony Edwards en est désormais à 320 000 dollars « rendus » à la ligue, ce qui constitue un triste record sur une saison. C’est sa 6e amende de la saison, et c’est un montant record pour des problèmes de comportement. Le pire, c’est qu’il y a un mois et demi, « Antman » avait promis qu’on ne l’y reprendrait plus.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 58 37 43.7 40.5 83.5 0.8 5.2 6.0 4.6 1.9 1.2 3.4 0.6 27.3 Total 360 35 44.5 36.4 80.1 0.7 4.6 5.3 4.2 2.0 1.3 2.9 0.6 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.