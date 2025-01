Anthony Edwards fait amende honorable

Les amendes et les prises à deux. Ce sont les deux sujets qui collent à la peau d’Anthony Edwards depuis quelques semaines. Pourquoi peut-on dire cela ? Parce que en ce qui concerne les secondes, il était déjà dans l’optique d’en subir à Washington avant même l’entre-deux.

« En première période, je n’ai pas assez lu le match. J’étais déjà convaincu qu’ils allaient me prendre à deux avant que la rencontre ne commence, alors que ce ne fut pas le cas en première mi-temps », admet-il.

Inquiété par un problème qui n’existe pas, le joueur a donc parfois déjoué, en perdant six ballons avant le dernier quart-temps ! « Je l’ai dit aux gars : c’était ma faute », assume Anthony Edwards. « Sur sept ballons perdus dans le match, il y en a cinq où j’aurais pu shooter. Mieux vaut un tir raté qu’un ballon perdu. »

« On en a parlé ce matin, avant le match et à la mi-temps. Enfin, on a réussi à les limiter », ajoute Chris Finch face aux 18 possessions gâchées par ses joueurs dans cette victoire, qui sont pour la plupart « des balles dans le pied » et des balles perdues « bêtes ».

L’équilibre entre plaisir et discipline, dans le jeu et ailleurs

Avec seulement deux ballons perdus, dont un pour le All-Star, en dernier quart-temps, Minnesota va effectivement régler le problème, ce qui va permettre de faire la différence face aux Wizards. Celui qui est surnommé « Ant-Man » va se régaler des espaces, qu’il voit enfin, dans la défense et inscrire 20 points en 9 minutes.

« C’est génial de le voir s’amuser. Je suis un peu le gars qui le dérange en lui disant de rester concentré et peut-être qu’il pense que je le prive du côté fun des choses, mais je le connais, je sais qu’il doit trouver un équilibre entre le plaisir et la discipline. Il peut avoir cette régularité », estime Rudy Gobert.

La discipline, c’est aussi pour ses gestes. Après les prises à deux, c’est le deuxième souci du champion olympique de Paris 2024. Après une nouvelle amende, sa cinquième de la saison déjà, pour un « geste obscène », le voilà à 285 000 dollars donnés à la NBA…

« J’ai fait une erreur de gamin en faisant des doigts d’honneur. J’ai des fans qui sont des petits jeunes et j’ai des parents qui me regardent, en sachant que leurs enfants sont fans de moi, m’observent, me prennent en exemple », analyse le joueur de 23 ans. « Quel exemple suis-je si je fais des doigts d’honneur en plein milieu des matches ? Cela n’a rien à voir avec les arbitres. C’est une erreur de ma part, une erreur bête. Je ne le referai plus. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 38 37 43.9 42.1 82.3 0.7 5.0 5.7 4.2 2.0 1.2 3.2 0.5 25.4 Total 340 35 44.5 36.3 79.6 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.4 2.9 0.6 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.