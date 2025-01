Les Wolves attendent le dernier quart-temps pour écarter les Wizards

Alexandre Sarr, avec deux paniers primés, ouvre la partie sur un 6-0 pour Washington. La réponse des Wolves est immédiate avec un 14-3. Rudy Gobert et ses coéquipiers prennent les commandes (20-25) d’une rencontre au niveau de jeu assez bas, avec beaucoup de déchets. Ce n’est guère mieux en deuxième quart-temps quand Julius Randle impose ses muscles près du cercle. Au moins, les Wizards font le spectacle avec un dunk de Bilal Coulibaly et un panier de loin de Jordan Poole pour conclure la première période (47-51).

Les joueurs de Brian Keefe auraient-ils un peu le vent dans le dos ? Peut-être puisqu’ils passent un 7-0 en troisième quart-temps avec un duo Poole – Kyle Kuzma bien présent.

Washington est certes toujours derrière mais toujours dans le match aussi (79-82). Ça ne dure pas car les Wolves accélèrent. Anthony Edwards surtout, avec 20 points dans le dernier quart-temps. L’écart est fait et Minnesota s’impose 106-120, infligeant aux joueurs de la capitale une septième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards se réveille à la fin. On ne peut pas dire qu’il faisait un mauvais match jusque-là, mais, un peu à l’image des siens, il n’était pas à son meilleur niveau non plus, perdant encore une fois beaucoup de ballons. Alors qu’en dernier acte, l’arrière va prendre les choses en main avec 20 points, qui vont permettre de faire l’écart, pour finir avec 41 points à 14/25 au shoot.

– Les Wizards n’ont pas su s’imposer. Au sens propre, avec cette nouvelle défaite, mais aussi au sens figuré, en ne passant jamais vraiment devant. Ils ont réussi en fin de troisième quart-temps à être devant au tableau d’affichage, pendant quelques secondes, mais avec seulement une possession d’avance. Le risque était grand de voir les Wolves (enfin) monter d’un cran à la fin pour rafler la mise. Ils n’ont pas coulé comme récemment, mais il peut y avoir quelques petits regrets.

– Les Bleus ont fait le boulot. Trois Français sur le parquet et chacun a répondu présent. Rudy Gobert termine avec 11 points et 11 rebonds. Bilal Coulibaly a inscrit 15 points et Alexandre Sarr a compilé 13 points, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres.

