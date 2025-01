Silence, on coule à Washington

Dimanche, à la Capital One Arena, il n’y a pas eu grand-chose de magique chez les Wizards. Opposé au leader de l’Ouest, le Thunder, Washington a été surclassé, comme souvent cette saison. Plus que l’écart, pourtant très conséquent avec une gifle de 41 points, c’est la manière qui embarrasse. Car si on ne cherche pas à tout prix à gagner dans la capitale fédérale, on essaie tout de même de construire, ce qui semble bien difficile à faire en montrant une pareille bouille de basket. Et cela commence à agacer le pourtant flegmatique entraîneur, Brian Keefe.

Il n’y a peut-être finalement que trois chiffres à retenir de cette soirée de l’horreur. 16 secondes, comme le temps durant lequel les Wizards auront mené, 22-21 après neuf minutes de jeu. 42 secondes, pas une de plus, passées par Brian Keefe en conférence de presse. Et huit secondes, comme le temps qu’il aura fallu au coach de Washington au retour des vestiaires pour laisser exploser sa colère – « C’est une putain de faute ! » audible très distinctement jusque sur les micros d’ambiance des retransmissions TV – et recevoir une faute technique. Cela en dit long sur sa frustration, plus que son passage expéditif devant les médias après la rencontre.

« Notre début de match était OK » a débuté Brian Keefe. « On a mal fini le premier quart-temps. Et pour le reste du match, nous n’avons pas apporté la force, l’énergie et l’engagement nécessaires pour multiplier les efforts défensifs. On pourrait dire qu’on n’a pas mis nos shoots, mais on n’a surtout pas défendu. Et quand vous faîtes ça contre une équipe pareille, cela va être compliqué. Nous n’avions pas la force nécessaire ce soir. C’est de ma faute. Je n’ai pas fait un assez bon travail pour que nos joueurs jouent pendant la totalité des 48 minutes. On a joué à peu près huit minutes dans ce match. Ce n’est pas assez, cette défaite est pour moi. C’est tout ce que j’ai à dire. »

Des leaders muets

Parti en tapant littéralement du poing sur la table, Brian Keefe aurait sans doute espéré la même chose de ses joueurs. Après avoir montré quelques fulgurances en décembre avec des succès face à Charlotte et Chicago ou des revers sans démériter à Cleveland ou contre New York, les Wizards replongent tête la première dans leurs travers.

Ils ont fait preuve d’une grande passivité dimanche, des deux côtés du parquet, en témoigne leur débours de 17 rebonds, ou les 19 points en contre-attaque d’OKC face à une absence de repli. Et la débâcle aurait pu être plus grande encore, alors que Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont cumulé un vilain 9/30 au tir.

Dire que le GM Will Dawkins souhaitait avant la saison que ses joueurs apprennent vite de leurs erreurs…

« Voir une équipe nous proposer un duel pour lequel nous ne sommes pas prêt en décembre et pour lequel on serait ensuite prêt quand on les rejoue en février ? C’est le développement que je vais observer. » Ses Wizards s’étaient inclinés 123-105 dans l’Oklahoma le 23 décembre, avant d’être rossés 136-95 à Washington dimanche.

« On mérite d’être critiqué » a estimé Corey Kispert, un des rares joueurs à son niveau (17 points), dans des propos au Washington Post. « Celle-ci est clairement pour nous, les joueurs. Il faut lui accorder du mérite (à son coach). Il prend de nombreuses critiques et repousse de nombreux éloges. Et la plupart du temps, ce n’est pas juste parce que nous jouons, pas lui. Et c’est notre travail d’être bien, bien meilleurs que ce que nous avons été ce soir. »

Voilà pour les seuls mots après-match. Pas de prise de parole des « cadres ». Pas de signes de rébellion, comme en attestent les claques reçues depuis un gros mois (-33 contre les Bulls, -23 face aux Rockets, -28 face aux Grizzlies, -36 contre les Mavericks). L’équipe de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr (10 points tous les deux contre le Thunder) s’enlise au classement et dans le jeu. La suite du programme, avec les réceptions des Wolves et des Suns, puis un « road trip » de six matchs à l’Ouest n’ont pas de quoi rassurer.