Le Thunder corrige les Wizards : +41

Il n’y a pas eu de surprise à Washington, où la visite du Thunder s’est soldée par une fessée en règle avec plus de 40 points d’écart à l’arrivée, un score final qui reflète assez bien la différence de niveau entre les deux équipes.

Comme souvent face à des gros, Washington n’a pas tenu plus d’une mi-temps. Auteur d’un 3-points et d’un dunk en contre-attaque, Bilal Coulibaly a tout de même réussi à se montrer sur les 9 premières minutes du match, se démenant aux côtés de Carlton Carrington et Jordan Poole pour faire jeu égal avec OKC. Le Français a également profité de son envergure pour gêner Shai Gilgeous-Alexander, allant jusqu’à le contrer.

À 21-21 au moment de la sortie de Bilal Coulibaly, OKC a tout de suite pris le large, avec un SGA de nouveau libre de tout mouvement, et qui s’est offert un 2+1, un 3-points et une passe décisive pour le 3-points d’Isaiah Joe, contribuant activement au 16-3 du Thunder conclu par le 3-points de Jaylin Williams pour terminer le premier acte avec 12 longueurs d’avance (25-37). Les hommes de Mark Daigneault ont su dérouler sans accroc ensuite, limitant les Wizards à 18 points en deuxième quart-temps afin d’accentuer leur avance, avec cette fois Aaron Wiggins, Jalen Williams et Isaiah Hartenstein pour enfoncer le clou dès la pause (43-67).

Coulibaly surnage

Le 9-0 passé par OKC dès le retour des vestiaires grâce au quatuor SGA-Dort-Williams-Hartenstein a confirmé la tendance de la première mi-temps. Dans ce calvaire qui se présentait, Bilal Coulibaly a encore égayé la soirée des fans des Wizards avec un nouveau dunk en transition et un gros contre sur Isaiah Hartenstein. Alexandre Sarr y est également allé de son scotch sur SGA, mais l’étincelle a été de courte durée, Jalen Williams faisant tranquillement passer l’écart à +30 depuis la ligne de réparation (53-83).

Le Thunder a su rester sérieux jusqu’au bout, et Mark Daigneault en a profité pour faire plaisir aux joueurs du bout du banc en quatrième quart-temps à l’image de la rentrée d’Alex Ducas, qui a été célébré par tout le banc lorsqu’il a inscrit le premier panier de sa carrière en NBA, à 3-points. Au terme d’un quatrième quart-temps aux airs de calvaire pour les Wizards et leurs fans, Washington a donc fini à -41, s’inclinant 136 à 95.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Aaron Wiggins se fait plaisir. L’arrière se montre de plus en plus à son avantage cette saison et a pu confirmer cette nuit en livrant son meilleur match de la campagne, terminant à 23 unités derrière les 27 de SGA. Aaron Wiggins a ainsi été le symbole d’un collectif qui a bien tourné avec neuf joueurs à 7 points et plus. En résumé : une journée de plus au boulot, et pas la plus éreintante de toutes pour le Thunder.

– Opération portes ouvertes. La saison de Washington, bon dernier de la conférence Est avec le pire bilan de toute la NBA, est en train de virer au cauchemar. On ne sait pas dans quelle mesure les joueurs ont lâché l’affaire, mais cet indicateur a tout de même de quoi inquiéter : c’est en effet la troisième fois en quatre matchs cette semaine que les Wizards perdent en encaissant 135 points ou plus. Après avoir pris 135 points face aux Rockets mardi, puis 138 face à Chicago vendredi soir, ce sont donc les coéquipiers de Luguentz Dort qui ont clôturé cette semaine « portes ouvertes » avec une sortie à 136 points…

– Kyle « Houdini » Kuzma dans ses œuvres. Le leader des Wizards a montré sa capacité magique à disparaître des radars… On ne l’a tout simplement pas vu du match qu’il a débuté à 0/9 au tir pour terminer avec 6 points à 2/12 au tir dont 0/6 à 3-points, 2 rebonds, 3 ballons perdus pour un +/- de -40 en 30 minutes à errer sur le terrain. Indigne de son rang.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.