Jalen Williams ne veut pas trop penser au All-Star Game

« Bonne question ! », s’enthousiasme Shai Gilgeous-Alexander interrogé sur la possible sélection All-Star de son coéquipier Jalen Williams. « SGA » avait déjà eu l’occasion de s’exprimer en ce sens il y a une semaine. À l’issue de la large victoire du Thunder face aux Wizards, il en remet une couche.

« Ce ne serait que justice pour lui d’être All-Star. On n’a pas ce bilan seulement grâce à un All-Star, un bon joueur. Il faut avoir une équipe, un collectif, un second All-Star, un joueur très talentueux pour aider les nombreuses fois où je ne suis pas sur le terrain. Et il porte la charge en attaque. Il tourne à vingt points de moyenne avec beaucoup d’efficacité, on est premiers à l’Ouest. Et pour ces raisons, je pense que son dossier devrait être scellé. Mais ce n’est que mon opinion », argumente-t-il.

Avec près de 21 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne, l’ailier continue sa progression. Et être le lieutenant de l’un des grands favoris pour le trophée de MVP au sein de la meilleure équipe de l’Ouest sont autant d’arguments pour décrocher une première sélection. Et pas question de « trop » en faire pour forcer le destin.

Ne pas forcer le destin

« Il laisse venir le jeu à lui, ne force jamais. C’est comme un jeune joueur qui franchit l’obstacle. Tu as ces aspirations, ces objectifs et souvent, tu le veux tellement que tu finis pas forcer les choses sur le terrain pour les atteindre. Je suis moi-même tombé dans ce piège durant ma carrière. Je n’ai pas vu ça chez Jalen. Il laisse toujours le jeu venir à lui naturellement. Et pour cela, on est une meilleure équipe », poursuit « SGA ».

Son coéquipier vise d’ailleurs à se détacher. « Je ne m’en préoccupe pas vraiment. Je veux en faire plus pour gagner des matchs. Arrivera ce qui arrivera. Ce dont il parle, une fois que tu te laisses embarquer là-dedans, ça commence à entraver le succès de l’équipe. C’est cool, ce serait formidable d’y aller », avoue-t-il tout de même.

« Ma fac est là-bas, je vous donne les raisons pour lesquelles j’aimerais y aller (rires) ! » s’amuse l’ancien de Santa Clara, dans la Baie de San Francisco, où se tiendra le match des étoiles. « En même temps, on a un objectif plus grand que d’aller au All-Star. J’essaie d’améliorer mon jeu en permanence pour être capable d’être très bon pour les playoffs en avril. Je n’y pense pas trop », se détache encore Jalen Williams en pensant aux objectifs collectifs.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 38 32 47.7 34.2 78.5 0.8 4.9 5.7 5.2 2.6 1.7 2.3 0.7 20.6 Total 184 31 51.7 37.9 80.6 0.8 3.7 4.5 4.2 2.5 1.4 1.8 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.