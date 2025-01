Shai Gilgeous-Alexander milite pour envoyer Jalen Williams au All-Star Game

Voilà maintenant deux ans que Shai Gilgeous-Alexander a l’honneur de participer au All-Star Game. Sauf séisme, le leader d’OKC devrait encore être de la partie cette année, alors qu’il trône en tête des votes pour les joueurs « extérieurs » de la conférence Ouest, avec près de 200 000 votes de plus que son dauphin, Luka Doncic !

Mais SGA voudrait aussi que la performance générale du Thunder, leader de la conférence Ouest et sur une série record de 14 victoires, soit saluée avec la sélection d’un deuxième joueur d’Oklahoma City : Jalen Williams. L’an dernier, l’ailier avait accompagné Chet Holmgren et Cason Wallace au Rising Stars Challenge. Pourquoi ne pas faire le grand saut cette année en participant au match des étoiles ?

Rendez-vous est pris à San Francisco

Interrogé sur la possibilité de voir son coéquipier le rejoindre, SGA en a profité pour faire l’éloge de son lieutenant le plus régulier, qui est également à ses yeux l’un des grands artisans du début de saison presque parfait du Thunder.

« Jalen est très efficace et talentueux, des deux côtés du terrain. Nous sommes à la première place de la conférence Ouest, avec une belle avance. Sans Jalen, on ne serait pas une aussi bonne équipe de basket. En fait, Jalen est vraiment, vraiment bon. Il n’y a rien de plus à dire si ce n’est que c’est un All-Star, qu’il soit sélectionné ou pas. Je touche du bois pour qu’il y aille, mais c’est un très bon basketteur. Il sera à San Francisco », a-t-il déclaré.

Deuxième meilleur marqueur, deuxième meilleur rebondeur, deuxième meilleur passeur et troisième meilleur intercepteur de la meilleure équipe de sa conférence, Jalen Williams est-il reconnu à sa « juste valeur » par le grand public ? Pour l’instant, il est plutôt à la traîne au niveau des votes, pointant à la 7e place parmi les joueurs « intérieurs » de la conférence Ouest avec seulement 188 722 votes, loin derrière les 314 223 d’Alperen Sengun, 6e, lors du premier bilan dévoilé par la NBA.

Tout reste malgré tout jouable puisque ce sont les coaches qui sélectionnent les remplaçants dans chacune des équipes. Le match de ce soir face aux Celtics, champions en titre, sera une occasion de plus pour Jalen Williams de montrer qu’il a toute sa place au match des étoiles de la Grande Ligue.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 34 32 48.1 35.3 77.7 0.9 4.9 5.8 5.1 2.5 1.8 2.2 0.7 20.9 Total 180 31 51.9 38.3 80.5 0.8 3.7 4.5 4.1 2.5 1.4 1.8 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.