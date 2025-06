Les Pelicans sont repartis avec deux joueurs du Top 15

Pour la première fois depuis 2012, les Pelicans ont pu drafter deux joueurs dans le Top 15. Une surprise alors que NOLA ne disposait que du 7e choix au moment de la « lottery ». Mais grâce à de multiples échanges de « picks », les Pelicans ont sélectionné Jeremiah Fears à la 7e place et ont également mis la main sur Derik Queen à la 13e place.

« Les avoir tous les deux, c’est vraiment très excitant pour nous. Nous sommes très heureux d’accueillir ces deux jeunes hommes. Nous pensons qu’ils vont être de supers ajouts », s’enthousiasme Joe Dumars, le vice-président de la franchise qui avait récupéré Anthony Davis (n°1) et Austin Rivers (n°10) en 2012.

On se souvient que, dix jours plus tôt, les Pelicans avaient obtenu le 23e choix d’Indiana et les droits sur Mojave King alors que la franchise d’Indianapolis avait récupéré son propre « premier tour » de Draft en 2026. On avait alors imaginé les voir essayer de les associer pour monter à la Draft, et peut-être mettre la main sur Ace Bailey…

Sauf que la franchise a continué ses montages en récupérant le 13e choix (Derik Queen) des Hawks en échange du 23e choix (Asa Newell) ainsi qu’un premier tour de draft non protégé en 2026 (une folie pour certains…).

Faire de l’agressivité une marque de fabrique

« Quand on a la chance d’obtenir deux choix de “lottery” dans une même Draft, on anticipe déjà l’année suivante. C’est la première chose qu’on calcule. Ensuite, et c’est ce que j’ai dit à mon équipe : ‘Quand vous identifiez un joueur que vous pensez pouvoir être une pièce maîtresse ici, vous allez le chercher.’ C’est ce qu’on a fait. On a ciblé Queen. On a vraiment été très agressifs pour l’obtenir dans cette draft », justifie Joe Dumars qui veut faire de cette agressivité une marque de fabrique.

De son côté, Jeremiah Fears se dit ravi de pouvoir évoluer avec Derik Queen. « On peut attendre beaucoup de lui cette saison. Je pense que notre connexion et notre duo vont aussi vraiment porter leurs fruits », imagine le meneur, qui pense aussi à son association à venir avec Zion Williamson.

« Évidemment ils viennent aussi de récupérer Jordan Poole, ce qui est un super ajout. Ils ont Zion, qui est une menace sur les alley-oops, quelqu’un à qui tu peux passer le ballon, un joueur qui va avoir un impact sur tous les aspects du jeu. Moi aussi, j’apporte beaucoup au jeu. Ça va être vraiment génial », s’enthousiasme le rookie.