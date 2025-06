Brad Stevens fait le point sur la santé de Jayson Tatum et Jaylen Brown

Deux opérations et deux transferts. C’est un résumé rapide mais assez juste de l’actualité des Celtics depuis quelques semaines. Les transferts ont concerné Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, les opérations, Jayson Tatum et Jaylen Brown.

L’ailier est passé sur le billard très, très rapidement après sa rupture du tendon d’Achille en playoffs face aux Knicks. Plus de six semaines après l’intervention chirurgicale, Brad Stevens se refuse à donner un calendrier précis pour le retour du All-Star.

« On ne le fait pas et on ne va pas le faire », prévient clairement le président des Celtics. « On ne mettra pas de date précise pour lui avant un long moment. Pour l’instant, on avance pas à pas. Il progresse bien mais je ne sais pas ce que ça veut dire en matière de calendrier. Ça se fera en concertation avec lui, pour que lorsqu’il sera sur le terrain, il soit totalement prêt et en pleine santé. Ce sera la priorité. »

Quant à Jaylen Brown, après avoir réfléchi, il a pris la décision de se faire opérer, il y a deux semaines maintenant, pour réparer sa déchirure partielle du ménisque droit.

« On a dit qu’il serait prêt pour le training camp et je pense qu’il sera en pleine possession de ses moyens avant », imagine Brad Stevens puisque le MVP des Finals 2024 sera de retour la saison prochaine bien avant Jayson Tatum, qu’on ne devrait pas revoir sur les parquets avant 2026.