Contrairement aux Celtics, les Suns ne sont pas (encore ?) en mode économie

La blessure de Jayson Tatum a clairement changé les plans des Celtics. Si l’équipe du Massachusetts pouvait envisager une énorme masse salariale, et les pénalités financières qui allaient avec, en tant que candidat au titre, ce n’était plus possible sans son “franchise player” et l’heure est donc aux économies.

En transférant Jrue Holiday puis Kristaps Porzingis, Brad Stevens a ainsi quasiment divisé la note par deux. Mi-juin, les Celtics pouvaient envisager payer 540 millions de dollars de salaires et “luxury tax” cumulés la saison prochaine. Désormais, on ne parle plus que de 280 millions de dollars…

Deuxième plus grosse masse salariale anticipée pour la saison prochaine, les Suns vont-ils à leur tour se lancer dans de grandes économies ? Le départ de Kevin Durant n’a rien changé de ce côté-là puisque les salaires de Jalen Green et Dillon Brooks sont équivalents, en cumulé.

Bradley Beal bientôt échangé ou coupé ?

Et la nuit dernière, lors du premier tour de la Draft, les Suns n’ont pas vraiment agi comme une franchise soucieuse de ses finances. En récupérant Khaman Maluach avec le 10e choix puis en activant la “team option” de Vasilije Micic pour mettre la main sur Mark Williams, Phoenix a au contraire encore alourdi ses finances.

Avec 223 millions de dollars de salaires et 198 millions de taxes, on parle donc potentiellement de 421 millions de dollars pour un effectif qui n’offre pourtant quasiment pas de garanties.

Sans doute que les Suns n’ont pas fini de manœuvrer, Grayson Allen et Royce O’Neale pouvant potentiellement être échangés, même si la clé se nomme Bradley Beal. En le transférant, ou en le coupant, Phoenix ferait ainsi d’énormes économies, puisque l’arrière doit toucher 54 millions de dollars l’an prochain.

Problème : avec leurs dernières manœuvres, les Suns n’ont plus aucun premier tour de Draft échangeable…