Bradley Beal échangé ou carrément coupé par les Suns ?

Après l’échec du « Big Three » Devin Booker – Bradley Beal – Kevin Durant, les Suns arriveront-ils à faire fonctionner un trio Devin Booker – Jalen Green – Bradley Beal la saison prochaine ?

Selon John Gambadoro, invité sur le podcast de Kevin O’Connor, ce n’est pas l’intention du club, qui veut tourner la page Beal. Ce dernier, qui dispose encore de deux ans de contrat (53.7 millions pour 2025/26 et une « player option » à 57.1 millions pour 2026/27) ne devrait pas faire partie de l’effectif la saison prochaine. Il devrait être soit échangé, soit carrément coupé, même si ça fait une sacrée somme à dépenser pour s’en débarrasser…

Pour rappel, quand une équipe libère un joueur dont le contrat est garanti, elle doit lui racheter son bail. Si le joueur veut partir, ce dernier peut céder une partie de l’argent qui lui était promis. Mais si c’est la seule volonté du club, le joueur récupère 100% du montant restant sur son contrat. Certes, la franchise peut étaler le paiement sur plusieurs saison mais, dans le cas de Bradley Beal, on parle de 110 millions de dollars !

Une « no-trade clause » qui complique les choses

Mais le problème, c’est que personne ne voudra du contrat de l’ancien des Wizards, beaucoup trop cher par rapport à son rendement et son historique de problèmes physiques.

Il faudrait que les Suns l’emballent avec pas mal de choix de Draft pour qu’une équipe accepte de le récupérer, ou qu’ils récupèrent un contrat aussi problématique en contrepartie. Sauf que Bradley Beal dispose d’une « no-trade clause » qui lui permet de bloquer tout transfert vers une franchise qui ne l’intéresse pas.

En tout cas, selon John Gambadoro, toujours très bien informé sur la franchise de Phoenix puisqu’il avait annoncé dimanche matin que le transfert de Kevin Durant était imminent, là où ESPN et The Athletic expliquaient que la situation était bloquée, la seule certitude est que le triple All-Star ne portera plus le maillot de Phoenix.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.