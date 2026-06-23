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Free Agency 2026 – Le marché des transferts NBA

NBA: Milwaukee Bucks at Cleveland Cavaliers
NBA · Intersaison 2026

Toutes les signatures, tous les transferts et tous les mouvements de l’intersaison 2026, avec en ouverture le séisme de l’été : Giannis Antetokounmpo, envoyé au Heat par les Bucks. Cette page est mise à jour après chaque officialisation. Seules les transactions actées y figurent.

23–24 juin · Draft NBA|30 juin · ouverture des négociations|1ᵉʳ–6 juillet · moratoire|6 juillet · signatures officielles

Légende : En gras = prolongation dans son club (Équipe) = provenance / destination
Équipe Arrivées / Prolongations Départs
AtlantaAtlanta Aaron Wiggins (Thunder), C.J. McCollum
BostonBoston
BrooklynBrooklyn Julius Randle (Wolves) Nicolas Claxton (Bulls)
CharlotteCharlotte
ChicagoChicago Nicolas Claxton (Nets)
ClevelandCleveland
DallasDallas
DenverDenver
DetroitDetroit
Golden StateGolden State
HoustonHouston
IndianaIndiana
LA ClippersL.A. Clippers
LA LakersL.A. Lakers
MemphisMemphis
MiamiMiami Giannis Antetokounmpo (Bucks), Bobby Portis (Bucks) Tyler Herro (Bucks), Kel’el Ware (Bucks), Jaime Jaquez Jr. (Bucks), Kasparas Jakucionis (Bucks)
MilwaukeeMilwaukee Tyler Herro (Heat), Kel’el Ware (Heat), Jaime Jaquez Jr. (Heat), Kasparas Jakucionis (Heat) Giannis Antetokounmpo (Heat), Bobby Portis (Heat)
MinnesotaMinnesota Julius Randle (Nets)
New OrleansNew Orleans
New YorkNew York Mohamed Diawara
Oklahoma CityOklahoma City Aaron Wiggins (Hawks)
OrlandoOrlando
PhiladelphiePhiladelphie
PhoenixPhoenix Jordan Goodwin, Collin Gillespie
PortlandPortland
SacramentoSacramento
San AntonioSan Antonio
TorontoToronto
UtahUtah
WashingtonWashington Trae Young

Dernière mise à jour : 23 juin 2026.

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