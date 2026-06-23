Free Agency 2026 – Le marché des transferts NBA

Toutes les signatures, tous les transferts et tous les mouvements de l’intersaison 2026, avec en ouverture le séisme de l’été : Giannis Antetokounmpo, envoyé au Heat par les Bucks. Cette page est mise à jour après chaque officialisation. Seules les transactions actées y figurent.
23–24 juin · Draft NBA|30 juin · ouverture des négociations|1ᵉʳ–6 juillet · moratoire|6 juillet · signatures officielles
|Équipe
|Arrivées / Prolongations
|Départs
|Atlanta
|Aaron Wiggins (Thunder), C.J. McCollum
|—
|Boston
|—
|—
|Brooklyn
|Julius Randle (Wolves)
|Nicolas Claxton (Bulls)
|Charlotte
|—
|—
|Chicago
|Nicolas Claxton (Nets)
|—
|Cleveland
|—
|—
|Dallas
|—
|—
|Denver
|—
|—
|Detroit
|—
|—
|Golden State
|—
|—
|Houston
|—
|—
|Indiana
|—
|—
|L.A. Clippers
|—
|—
|L.A. Lakers
|—
|—
|Memphis
|—
|—
|Miami
|Giannis Antetokounmpo (Bucks), Bobby Portis (Bucks)
|Tyler Herro (Bucks), Kel’el Ware (Bucks), Jaime Jaquez Jr. (Bucks), Kasparas Jakucionis (Bucks)
|Milwaukee
|Tyler Herro (Heat), Kel’el Ware (Heat), Jaime Jaquez Jr. (Heat), Kasparas Jakucionis (Heat)
|Giannis Antetokounmpo (Heat), Bobby Portis (Heat)
|Minnesota
|—
|Julius Randle (Nets)
|New Orleans
|—
|—
|New York
|Mohamed Diawara
|—
|Oklahoma City
|—
|Aaron Wiggins (Hawks)
|Orlando
|—
|—
|Philadelphie
|—
|—
|Phoenix
|Jordan Goodwin, Collin Gillespie
|—
|Portland
|—
|—
|Sacramento
|—
|—
|San Antonio
|—
|—
|Toronto
|—
|—
|Utah
|—
|—
|Washington
|Trae Young
|—
Dernière mise à jour : 23 juin 2026.