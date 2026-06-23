Free Agency 2026 – Le marché des transferts NBA

NBA · Intersaison 2026

Toutes les signatures, tous les transferts et tous les mouvements de l’intersaison 2026, avec en ouverture le séisme de l’été : Giannis Antetokounmpo, envoyé au Heat par les Bucks. Cette page est mise à jour après chaque officialisation. Seules les transactions actées y figurent.

Légende : En gras = prolongation dans son club (Équipe) = provenance / destination