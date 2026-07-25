DeRozan, Beal, Thompson… Le Heat étudie ses options

Le Heat n’a pas réussi à convaincre LeBron James, finalement parti aux Sixers. La franchise floridienne s’active donc désormais pour renforcer l’effectif autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

Parmi les pistes étudiées figure DeMar DeRozan. Un choix qui peut surprendre puisque l’ancien joueur des Kings ne répondrait pas au principal besoin de Miami : améliorer son adresse extérieure. Un manque que la seule arrivée de Tim Hardaway Jr. ne suffit pas à combler.

DeMar DeRozan reste avant tout un spécialiste du jeu à mi-distance. Il sort d’une saison à 18.4 points de moyenne, avec 52 % de réussite à 2-points. À défaut d’écarter le jeu, il pourrait toutefois offrir au Heat un créateur supplémentaire capable de soulager ses deux All-Stars dans la raquette. Lors de sa dernière saison à San Antonio, en 2020/21, il avait ainsi distribué 6.9 passes décisives par rencontre.

Des profils différents, mais aucun choix évident

Pour ajouter du tir et étirer le jeu autour de Giannis Antetokounmpo, le Heat pourrait également jeter son dévolu sur Klay Thompson, comme le rapporte le Miami Herald.

Les Mavericks cherchent actuellement à transférer l’arrière et pourraient envisager de le couper si aucune opération ne se concrétise. En cas de « buyout », Miami tenterait alors de récupérer le vétéran de 36 ans, qui affichait encore 38 % de réussite derrière l’arc la saison dernière.

Bradley Beal reste aussi sur les tablettes du Heat. Dès les premiers jours de la « free agency », Miami avait échangé avec l’ancien des Clippers, limité à six matchs la saison dernière en raison d’une fracture de la hanche.

Moins fiable que Klay Thompson dans un rôle de pur shooteur, Bradley Beal présenterait l’avantage de pouvoir créer davantage balle en main. Il reste par ailleurs un tireur extérieur respectable, à 37% de réussite à 3-points.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat négociée entre un joueur et sa franchise. Le joueur renonce généralement à une partie de son salaire restant avant de devenir free agent.