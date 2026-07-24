Rumeurs
À Atlanta, on tient à Luguentz Dort mais…
Les Wizards vont discuter prolongation avec Anthony Davis
Dennis Schröder découvrira-t-il une 12e équipe différente ?
Les Grizzlies cherchent déjà une porte de sortie pour D’Angelo Russell

À Atlanta, on tient à Luguentz Dort mais…

Publié le 24/07/2026 à 8:30 Twitter Facebook

NBA – Fraîchement arrivé du Thunder, Luguentz Dort arrivera en fin de contrat dans un an. Atlanta souhaite le conserver, mais préfère patienter avant de discuter d’une prolongation.

Luguentz DortNouvelle recrue des Hawks, après avoir été récupéré en provenance du Thunder dans le transfert impliquant également Zaccharie Risacher, Luguentz Dort ne devrait toutefois pas être prolongé dans l’immédiat.

Comme l’indiquent Marc Stein et Jake Fischer, les dirigeants d’Atlanta préfèrent se montrer patients avant de passer à l’action et d’entamer des discussions avec le Canadien. La veille, Hoopshype rapportait néanmoins que leur intention était de le conserver au-delà de la saison 2026/27.

En fin de contrat dans un an, puisque le Thunder avait décidé de lever son option pour sa dernière année, Luguentz Dort touchera 17.7 millions de dollars lors de l’exercice à venir. Une saison importante pour le champion 2025, qui devra confirmer son adaptation au sein d’une formation ambitieuse, où il évoluera notamment aux côtés de Dyson Daniels, CJ McCollum et Nickeil Alexander-Walker sur les postes extérieurs.

À 27 ans, « Lu » sera surtout chargé de renforcer la nouvelle identité défensive des Hawks, lui qui a déjà été élu dans la « All-Defensive First Team ». Il reste sur une saison à 8.3 points et 3.6 rebonds de moyenne du côté d’OKC.

Des performances qui n’avaient d’ailleurs pas empêché les Lakers, les Nets, les Raptors ou encore le Heat de manifester leur intérêt cet été, selon Hoopshype. De quoi rappeler qu’Atlanta devra sans doute payer le prix s’il souhaite conserver durablement l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8
2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0
2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2
2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7
2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9
2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1
2025-26 OKC 69 26:48 38.5 34.4 75.9 0.8 2.7 3.6 1.2 2.6 0.9 0.8 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Atlanta Hawks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes