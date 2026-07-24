À Atlanta, on tient à Luguentz Dort mais…

Nouvelle recrue des Hawks, après avoir été récupéré en provenance du Thunder dans le transfert impliquant également Zaccharie Risacher, Luguentz Dort ne devrait toutefois pas être prolongé dans l’immédiat.

Comme l’indiquent Marc Stein et Jake Fischer, les dirigeants d’Atlanta préfèrent se montrer patients avant de passer à l’action et d’entamer des discussions avec le Canadien. La veille, Hoopshype rapportait néanmoins que leur intention était de le conserver au-delà de la saison 2026/27.

En fin de contrat dans un an, puisque le Thunder avait décidé de lever son option pour sa dernière année, Luguentz Dort touchera 17.7 millions de dollars lors de l’exercice à venir. Une saison importante pour le champion 2025, qui devra confirmer son adaptation au sein d’une formation ambitieuse, où il évoluera notamment aux côtés de Dyson Daniels, CJ McCollum et Nickeil Alexander-Walker sur les postes extérieurs.

À 27 ans, « Lu » sera surtout chargé de renforcer la nouvelle identité défensive des Hawks, lui qui a déjà été élu dans la « All-Defensive First Team ». Il reste sur une saison à 8.3 points et 3.6 rebonds de moyenne du côté d’OKC.

Des performances qui n’avaient d’ailleurs pas empêché les Lakers, les Nets, les Raptors ou encore le Heat de manifester leur intérêt cet été, selon Hoopshype. De quoi rappeler qu’Atlanta devra sans doute payer le prix s’il souhaite conserver durablement l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 69 26:48 38.5 34.4 75.9 0.8 2.7 3.6 1.2 2.6 0.9 0.8 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.