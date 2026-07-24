Les Wizards vont discuter prolongation avec Anthony Davis

Cela fait plusieurs semaines que l’on se demande si Anthony Davis fera partie du projet à court et moyen terme des Wizards. Jugé intransférable par ses dirigeants, il les avait rassurés sur sa motivation avant la Draft, après avoir pourtant émis des doutes sur l’avenir de la franchise. Un projet dans lequel il s’implique de plus en plus.

Par conséquent, HoopsHype révèle que Washington compte bien entamer des discussions avec « AD » au sujet d’une éventuelle prolongation, alors qu’il y deviendra éligible dès le 6 août. Au maximum, il pourrait prolonger à Washington pour… 275 millions de dollars sur quatre ans !

Pas sûr que les Wizards soient disposés à lui offrir autant, alors qu’Anthony Davis peine à rester en bonne santé, avec seulement 29 matchs disputés depuis février 2025. Un véritable problème que ses statistiques — 20.4 points, 11.1 rebonds, 2.8 passes, 1.7 contre et 1.1 interception de moyenne — ne suffisent évidemment pas à faire oublier.

Appelé à former une raquette redoutable avec Alex Sarr la saison prochaine, le champion 2020 était notamment ciblé par les Warriors et les Blazers cet été.

LeBron James pourrait lui, d’après Yahoo! Sports, retarder l’annonce de sa nouvelle équipe afin de voir si l’un de ses prétendants serait en mesure de recruter ensuite « AD », voire Kyrie Irving. Une hypothèse supplémentaire qui entretient le flou autour de l’avenir d’Anthony Davis, malgré la volonté des Wizards de le conserver.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.