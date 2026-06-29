Les retrouvailles du duo LeBron/Davis chez les Warriors ?

Et si les Warriors montaient la superteam la plus âgée de l’histoire ? À l’approche de la « free agency », Golden State explore un scénario spectaculaire : envoyer Jimmy Butler à Washington pour récupérer Anthony Davis, puis utiliser la présence de l’ancien intérieur des Lakers pour convaincre LeBron James de quitter Los Angeles.

L’idée est simple sur le papier. Réunir LeBron James et Anthony Davis, champions ensemble en 2020, avec Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr, tous liés par l’or olympique remporté avec Team USA en 2024. L’association entre LeBron James et Stephen Curry avait alors semblé naturelle, le premier expliquant ensuite que leur entente était fluide parce qu’ils « jouent au basket de la bonne manière ».

Mais entre le fantasme et la réalité, il y a un gouffre. Car pour récupérer Anthony Davis, les Warriors devraient inclure Jimmy Butler, dont le contrat expirant à 57 millions de dollars pourrait servir de base salariale. Problème : l’ailier est en pleine convalescence après sa rupture du ligament croisé, et Washington ne semble pas pressé de se séparer de son intérieur. Après avoir prolongé Trae Young pour quatre ans et 212 millions de dollars, les Wizards ont plutôt envoyé le signal d’une équipe qui veut gagner tout de suite.

Vers les « Expendables » de la Baie ?

Autre élément important : Anthony Davis sera éligible à une prolongation de quatre ans et 275 millions de dollars à partir du 6 août. En cas de transfert, le compteur serait remis à zéro, et il devrait attendre six mois avant de pouvoir signer un tel contrat avec sa nouvelle équipe…

Le dossier LeBron James est lui aussi incertain. ESPN a rapporté que les Lakers ne lui avaient pas encore transmis d’offre, tandis que Rich Paul assure que « 10 à 12 équipes » se sont renseignées. Golden State pourrait donc tenter sa chance avec la « mid-level exception », autour de 15 millions de dollars, ou via un sign-and-trade.

Reste que Stephen Curry aura 38 ans la saison prochaine, Draymond Green 36 ans, et Golden State semble écrire le scénario du prochain « Expendables » avec LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry, Draymond Green, Steve Kerr ou encore Al Horford réunis pour une dernière mission aussi improbable que risquée.