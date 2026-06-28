Jimmy Butler veut finir l’histoire avec les Warriors

Victime d’une rupture d’un ligament croisé en janvier, Jimmy Butler III sera de retour durant la saison 2026/27. Si le principal intéressé avoue garder le sourire pendant sa rééducation, il a aussi été interrogé par ESPN sur son aventure à Golden State.

Arrivé à San Francisco en février 2025, il a passé le premier tour des playoffs la même année en venant à bout des Rockets avant de perdre face aux Wolves. Cette première campagne a un goût amer pour le principal intéressé à cause de la blessure de Stephen Curry, survenue dès le début de la série contre Minnesota.

« Ça craint parce que nous n’avons jamais été à 100 % en même temps », regrette Jimmy Butler. « Être en bonne santé, cela fait partie de la victoire. Vous ne nous avez pas vu en forme en playoffs. Soyons d’abord en bonne santé et ensuite, nous pourrons entendre ces doutes. »

Logiquement, Jimmy Butler aimerait voir ce que les Warriors peuvent donner lorsque tout le monde est à 100%. De bons passages ont pu être observés dès l’arrivée de l’ancien du Heat lorsque les Warriors avaient fini la saison 2024/25 avec 23 victoires en 31 matchs. L’année dernière, gênée par des soucis d’infirmerie, la franchise de Golden State a été sur courant alternatif avant d’enchaîner les défaites en fin de saison régulière.

Une fin de carrière à Golden State ?

La prochaine campagne sera importante pour Jimmy Butler. Outre son retour de blessure qu’il espère voir arriver dans les premiers mois de la saison, les Warriors et le joueur vont commencer à parler affaires. Dès le 6 février, l’ailier sera éligible à une extension de contrat alors qu’il aura soufflé sa 37e bougie.

Cette extension pourrait ne jamais voir le jour. Les Warriors sont actifs sur le marché des transferts et si un «trade» important devait arriver, le contrat expirant de Jimmy Butler pourrait servir de levier.

« Vous parlez d’être transféré ? Ce ne serait pas la première fois », rappelle l’ailier, transféré à trois reprises dans sa carrière. « Si je dois être transféré, alors je serai transféré. Le travail du front office, c’est de gagner. Est-ce que je peux les aider ? Oui. S’ils sentent que quelqu’un d’autre peut les aider plus rapidement que moi lorsque je reviendrai alors ils doivent le faire. Pour l’instant, je suis ici. »

Si Jimmy Butler est conscient que le prochain chapitre de sa carrière pourra s’écrire ailleurs, il espère tout de même fermer le livre de son aventure en NBA avec les Warriors.

« Finir, ce n’est pas un mot agréable, mais c’est ici que je veux prendre ma retraite », affirme Jimmy Butler. « Cette organisation est l’une des meilleures. Vous jouez avec l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire et je suis reconnaissant de pouvoir en être témoin. Je veux amener ma pierre à l’édifice et ramener cette franchise au sommet, là où est sa place. »

Jimmy Butler III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 8:33 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26:01 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 38:39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 38:40 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 36:56 45.4 31.2 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37:55 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 36:41 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 MIN 10 36:06 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2018-19 PHI 55 33:10 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2019-20 MIA 58 33:47 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 33:33 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 33:53 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33:24 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34:02 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 GS 30 32:40 47.6 27.9 87.0 2.3 3.2 5.5 5.9 1.0 1.7 1.5 0.3 17.9 2024-25 MIA 25 30:38 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2025-26 GS 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.2 1.4 1.6 0.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.