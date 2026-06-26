Jimmy Butler garde le sourire pendant sa rééducation

« Si on est en bonne santé, on est difficile à jouer. On doit seulement être en bonne santé. Tant qu’on a Stephen Curry, on a toujours une chance de gagner. » Jimmy Butler a tout résumé ou presque pour les Warriors. Le souci, c’est que la santé est fragile à Golden State, notamment la sienne.

Pour rappel, en janvier, il s’était blessé au ligament croisé du genou droit. Sa saison s’est terminée de manière prématurée et, six mois après, où en est-il dans sa rééducation ?

« Je suis en plein dedans », confirme-t-il. « Cette rééducation est dure. On travaille tellement, en sachant qu’il y a encore du pain sur la planche pour revenir au niveau espéré. C’est un processus, qui est compliqué. Ce n’est pas nouveau, mais ça l’est aussi en même temps. Je suis impatient de revenir sur les parquets. »

Cela interviendra dans le courant de la saison 2026/27 pour le joueur qui aura 37 ans en septembre. « Je fais de sacrés progrès et j’en suis très satisfait. J’aimerais seulement que ça arrive plus vite », admet l’ancien des Bulls, qui glisse qu’il y a des « choses que je pouvais faire dont je ne suis pas capable en ce moment ».

Lesquels ? « Je peux dunker si je décolle sur mon pied gauche mais je ne peux pas me réceptionner sur le pied droit. Je n’ai pas essayé, mais je suis assez sûr que je peux dunker. »

Jimmy Butler III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 8:33 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26:01 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 38:39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 38:40 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 36:56 45.4 31.2 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37:55 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 36:41 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 MIN 10 36:06 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2018-19 PHI 55 33:10 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2019-20 MIA 58 33:47 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 33:33 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 33:53 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33:24 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34:02 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 GS 30 32:40 47.6 27.9 87.0 2.3 3.2 5.5 5.9 1.0 1.7 1.5 0.3 17.9 2024-25 MIA 25 30:38 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2025-26 GS 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.2 1.4 1.6 0.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.