Les Warriors craignent le pire pour Jimmy Butler

Malgré la belle victoire contre Miami, l’ambiance était morose dans le vestiaire des Warriors, comme dans les mots de Stephen Curry et de Steve Kerr.

Quelques minutes plus tôt, une torsion du genou droit de Jimmy Butler avait glacé le Chase Center, qui se délectait jusque-là de son duel avec Andrew Wiggins. La star de Golden State est restée de longues secondes au sol, les deux mains sur le genou, avant de regagner les vestiaires sans poser le pied droit.

« Il est tellement dur au mal que tout le monde s’attendait à le voir se relever », confiait Stephen Curry après la rencontre. « C’était nouveau pour nous de le voir comme ça. Il est tellement solide, tellement constant. On sait toujours ce qu’il va nous apporter, soir après soir. »

Au moment où Steve Kerr s’est présenté devant la presse, Jimmy Butler passait une IRM. « On ne connaît pas encore la gravité de la blessure. J’imagine qu’on aura les résultats demain matin », expliquait l’entraîneur, avant d’insister sur ce qui manquerait le plus à son groupe : l’aura du joueur.

Jonathan Kuminga de retour dans la rotation ?

« C’est un alpha. Tout le monde dans la salle sent sa présence et son impact sur le match », poursuivait Steve Kerr. « Son jeu nous permettait de jouer à travers lui, possession après possession, comme on l’a fait dans le troisième quart-temps avant sa blessure. »

Même au sol, genou douloureux, Jimmy Butler restait fidèle à lui-même. « Il disait des conneries pendant qu’il était par terre », souriait Stephen Curry. « C’est Jimmy ! J’adore son état d’esprit : quoi qu’il arrive, il essaie de s’amuser, de ne pas se prendre au sérieux. Il demandait à l’arbitre s’il avait droit à deux lancers francs. »

Malgré ce coup du sort, le collectif des Warriors a répondu présent pour aller chercher une quatrième victoire consécutive. À l’image de Brandin Podziemski, Buddy Hield et Al Horford, Golden State devra s’appuyer sur les 18 dernières minutes de ce match pour enchaîner, si Jimmy Butler devait manquer du temps.

Steve Kerr a même entrouvert la porte à un retour de Jonathan Kuminga dans la rotation. Alors que le Congolais semble promis à un départ à l’approche de la « trade deadline », une absence prolongée de Jimmy Butler pourrait rebattre les cartes. « Absolument », a répondu le coach. « On étudiera toutes nos options si Jimmy est absent. »

Propos recueillis à San Francisco.

