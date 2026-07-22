Les Celtics également intéressés par Bradley Beal ?

Avec LeBron James, Draymond Green, Russell Westbrook, James Harden ou encore DeMar DeRozan, Bradley Beal fait partie de ces gros noms toujours disponibles sur le marché des « free agents ».

Selon Jake Fischer, il faudrait notamment surveiller les Celtics, qui pourraient se positionner sur l’arrière de 33 ans maintenant que Jaylen Brown a été transféré à Philadelphie.

Boston dispose aussi d’un argument de poids : Jayson Tatum est l’un de ses plus proches amis. Le leader des Celtics a d’ailleurs répété à plusieurs reprises par le passé que son rêve était de pouvoir un jour évoluer à ses côtés.

Boston pourrait ainsi concurrencer Miami, qui était également annoncé intéressé par Bradley Beal il y a quelques semaines. Le Heat n’a toutefois pas encore bougé, alors que la décision de LeBron James se fait toujours attendre et pourrait ensuite débloquer plusieurs dossiers.

« Free agent » depuis qu’il a laissé 5,6 millions de dollars sur la table pour tester le marché, l’ancien All-Star des Wizards reste sur une saison quasiment blanche avec les Clippers. Victime d’une fracture de la hanche, il n’a disputé que six rencontres, pour 8,2 points de moyenne.

Bradley Beal devrait pourtant rester accessible financièrement. Même s’il signe au salaire minimum, les Suns continueront de lui verser plus de 19 millions de dollars par an jusqu’en 2030. Pour l’accueillir sans alourdir davantage leur masse salariale, les Celtics pourraient néanmoins être contraints de dégager un peu de salaire.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31:10 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 34:39 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 33:27 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31:03 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35:52 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36:18 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 36:56 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36:01 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 35:47 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 35:59 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 33:28 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHO 53 33:20 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHO 53 32:07 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0 2025-26 LAC 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 2.3 0.5 1.5 0.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.